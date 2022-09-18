نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عبر البريد الإلكتروني الخاص بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والبحث عن وظائف شاغرة هو أمر يهم العديد من المعلمين وكل العاملين في المدارس في الفترة الحالية، وفي خلال الساعات القليلة الماضية قد قامت مدارس جامعة الملك فهد بالإعلان عن بعض الوظائف المختلفة والشاغرة لديها للرجال والنساء، وقد قامت المدارس بالإشارة إلي أن الوظائف الشاغرة لديها في عدة مجالات وتخصصات منها وظائف ” إدارية، فنية، تعليمية، صحية” وحددت بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم على الوظائف، كما أشارت المدارس إلي أن هنالك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للعمل في المدرسة ومن خلال المقال سوف يتم عرض جميع تلك الشروط بالتفصيل، وحددت أيضاً الطريقة التي سيتم التقديم بها وهي عبارة عن إرسال السيرة الذاتية للمتقدم والـ cv عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الطلبات [email protected]

وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

Tweets by kfupm_schl

من خلال المقال يمكنك التعرف علي جامعة الملك فهد، أما عن الوظائف الشاغرة لدي المدرسة فهي كالتالي:-

مشرف رياضيات.

معلمة رياضيات.

مشرفة صحية.

دعم فني (نساء).

وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية.

معلم لغة انجليزية لجميع المراحل (رجال).

ممرضة (لديها رخصة طبية).

محضر مختبر مدرسي (رجال) تخصص علوم.

مديرة مدرسة.

معلمة تربية الإسلامية.

وظيفة معلمة لغة انجليزية.

معلمة تربية بدنية.

رائدة نشاط (نساء).

معلمة صفوف أولية.

معلم حاسب آلي (رجال).

معلمة حاسب آلي (نساء).

شروط الالتحاق بوظائف بمدارس الجامعة

أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في العمل في مدارس جامعة الملك فهد فهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون مؤهل المتقدم او المتقدمة للعمل حاصلة علي بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.

يشترط أن تكون خبرة المتقدم لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف.

اجتياز كافة مراحل القبول التي تحددها إدارة القبول بالمدرسة.

يشترط التفرغ الكامل للوظائف وأن لا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة أخرى حكومية أو خاصة.

تقديم المستندات والأوراق التي تثبت حصوله على المؤهل المطلوب ويكون موثق ومعتمد من وزارة التعليم السعودية.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال يوقد عرضنا علي حضراتكم جميع الوظائف الشاغرة لدي مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكذلك اهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.