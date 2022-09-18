نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تم التحقق بنجاح الضمان المطور” الاستعلام عن الأهلية SBIS.HRSD.GOV.SA في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالضمان المطور، حيث يريد الكثير من الأشخاص التأكد من أنه تم قبول طلباتهم في الضمان الاجتماعي وهذا عن طريق العبارة “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة ويسر عبر الموقع المخصص لذلك والمسمى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما سنتعرف معكم في حالة قبولكم كيفية معرفة المبلغ الذي ستحصلون عليه، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان الاجتماعي المطور

ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها، وخاصة أنه جاء بتطويرات كثيرة عن النظام القديم، وهذا ليشمل فئات لم تكن مشمولة في نظام الضمان القديم، حيث إن أهم شرط للحصول على الضمان الاجتماعي المطور هو أن يكون دخلك أقل من الحد المانع سواء كنت عاطل أو موظف، وهذا إلى جانب شروط الضمان الاجتماعي الأخرى.

وقد تقدم بالفعل على الضمان المطور المئات بل الآلاف من الأفراد والأسر من جميع أنحاء المملكة، وقد انتظر الكثير حتى الآن على إعلان النتيجة الخاصة بقبول الطلب الذي قدموه، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية معرفة قبولك أم لا، فتابع معنا.

وينتظر المئات من المواطنين الذين تقدموا منذ العديد من الأسابيع الأهلية الخاصة بهم في الضمان الاجتماعي المطور، وهذا خاصة مع ظهور التوقعات بخصوص المكرمة الملكية التي يتوقع أن يتم صرفها في هذا الشهر، حيث يريد الكثير من الأشخاص المتقدمين أن يتم قبولهم في أسرع وقت ممكن، وهذا للحصول على المكرمة في حالة صدور القرار بصرفها، حيث إنه في حال قبولك قبل صدور القرار الخاص بها، فسوف يتم شمولك بها.

تم التحقق بنجاح الضمان المطور

وانتشرت الكثير من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والتي منها موقع تويتر عن نزول الدفعة الثالثة من الضمان الاجتماعي المطور، وهذا ما يمكنكم التحقق منه، ولكن ينبغى أولا من معرفة على تم قبولكم أم لا وهذا ما سنتابعه في الأسطر القادمة.

كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور

اذهب إلى موقع الضمان المطور وهذا عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور أو عن طريق النفاذ الوطني.

ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك ثم اضغط على تسجيل الدخول.

سينتقل إلى حسابك انزل إلى الأسفل عند الأهلية والاستحقاق.

ستجد النتيجة الخاصة بأهليتك.

معرفة المبلغ المستحق في الضمان الاجتماعي “تم التحقق بنجاح”

وقد تعرفنا معكم على كيفية حساب راتب الضمان في مقال حاسبة الضمان المطور، ويمكنكم معرفة المبلغ الذي سينزل بحسابكم في الدفعة التالية عن طريق الخطوات القادمة:

في الصفحة الرئيسية اضغط على الدفعات.

ستجد البيانات الخاصة بالدفعات السابقة.

الدفعة المعلقة هي الدفعة التي ستحصل عليها في هذا الشهر.

مكرمة الضمان الاجتماعي

وينتظر الآلاف من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي سواء المطور أو القديم صرف المكرمة الملكية الخاصة بهم بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك فكل عام وأنتم بخير، حيث تعرفنا معكم على كافة التفاصيل الخاصة بموعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي، وما هو المبلغ الذي سيتم صرفه للمستفيدين وكيفية حسابه، حيث تعودنا أنه يتم صرفها كل عام بشهر رمضان، فتابعوا معنا.

وقد تعرفنا مع حضراتكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة ويسر، وهذا عبر موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الالكتروني، حيث شرحنا لكم كيفية الاستعلام عن حالة الطلب، وكيفية معرفة الدفعات المعلقة الخاصة بكم في الحساب، وهذا بكل سهولة ويسر، وفي حالة واجهتم أية مشكلات، فلا تترددوا في أن تخبرونا في خانة التعليقات بالأسفل.

تثبيت موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

ونتابع معكم آخر الأخبار بخصوص نظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي من أهمها خبر تحديد موعد صرف الضمان المطور كل شهر، حيث نشر سفير الضمان المطور على تويتر أنه تم تثبيت موعد الصرف ليكون يوم 1 من كل شهر ميلادي، وهو ما يمكننا إثباته من صرف آخر 6 أشهر.

حيث تابعنا معكم صرفها، وكان الصرف فيها يكون في بداية كل شهر ميلادي في اليوم الأول أو اليوم الثاني، ولكن في آخر 3 أشهر كان الصرف يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي بالطبع.