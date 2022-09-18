نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور والقديم وزارة الموارد البشرية توضح الفئات المستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية ممثلة الضمان الإجتماعي المطور بدأت إيداع المعاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور لشهر سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى الدعم الخاص بالزي و بالحقيبة المدرسية، للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤، للفصل الأول للأسر المستفيدة من الدعم ولهم أبناء في التعليم العام، في هذا المقال سوف نتحدث عن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي والفئة المستحقة للدعم تابعوا معنا.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور

تم توحيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي القديم والمطور على أن يكون يوم ١ ميلادياً من كل شهر، حيث يتم تحويل كافة الرواتب للمستفيدين للدعم إلى الحسابات البنكية في هذا الموعد من كل شهر، وبدأت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي الجديد 1444، وذلك يوم السبت الموافق ١٥ من شهر ربيع الثاني عام ١٤٤٣، الموافق ميلادياً ٢٠ من نوفمبر العام السابق، وذلك عقب نفاذ البرنامج الخاص بالضمان الإجتماعي المطور وذلك وفقاً للمرسوم الملكي الذي صدر من ولي العهد و خادم الحرمين.

وجاء نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق هدف توفير الحماية الاجتماعية وضمان وصول الزكاة لمستحقيها، ودعت وزارة الموارد البشرية جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي في النظام القديم، يجب عليهم التسجيل في منصة الدعم في نظام الضمان الإجتماعي المطور والجديد، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تسجيلهم في برنامج الضمان الإجتماعي المطور.

الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور

الشخص الذي لا يوجد لديه عائل.

كبار السن الغير قادرين على عمل.

الأرامل والمطلقات والأيتام.

النساء الذين ليس لديهم عمل ولا عائل.

بدل الزي والحقيبة المدرسية

برنامج الزي المدرسي والحقيبة المدرسية يهدف لمساعدة الأسر المستفيدة من برنامج الضمان الإجتماعي ليوفر عليهم مصاريف المستلزمات المدرسية، وبرنامج المساعدة المالية للزي والحقيبة المدرسية هو لمساعدة رب الاسرة المستفيد من برنامج الضمان الإجتماعي، ليساعدهم في شراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم.

يصل دعم بدل الحقيبة المدرسية والزي لطلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في بداية الفصل الدراسي الجديد، ويتم إيداع الدعم مع الموعد المحدد لصرف معاشات ذويهم.