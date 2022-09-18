بوريل يتجه لـ نيويورك لحضور الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - غادر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، بروكسل متوجها إلى نيويورك لحضور عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الالكترونى، أن بوريل سيلتقى فى وقت لاحق من اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وفى يوم غد الإثنين، سيشارك بوريل فى حلقة نقاش بعنوان "من أوكرانيا إلى الأمريكتين: تعزيز الانتعاش ضد الصدمات العالمية"، جنبًا إلى جنب مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ووزير خارجية جواتيمالا ماريو بوكارو، من بين آخرين. وسيرأس بعد ذلك اجتماعا غير رسمى لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، بحسب البيان.

وأٌضيف فى البيان: أن بوريل سينضم بعد يوم غد الثلاثاء إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيلتقون فى نفس اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وبعد ذلك، سيقوم بوريل بدعوة القادة من غرب البلقان للاجتماع التقليدى الذى يتم تنظيمه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع البيان: أنه يُنتظر أن يمثل بوريل، يوم الأربعاء المقبل، الاتحاد الأوروبى فى الاجتماع الوزارى الثانى عشر للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، الذى يستضيفه بشكل مشترك رئيساه الحاليان "كندا والمغرب"، فيما سيشارك بعد ذلك فى حدث جانبى رفيع المستوى حول سلامة وأمن المنشآت النووية المدنية فى النزاع المسلح برئاسة فرنسا.

كما سيمثل الاتحاد الأوروبى فى اجتماع وزارى حول التعبئة الدولية للتنمية والأمن فى دول الساحل وخليج غينيا. وفى المساء، سيحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.