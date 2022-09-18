جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى الى إصابة خمسة طلاب ومعلمتين بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 7 فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال للقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.