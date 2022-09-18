أبوالغيط يدعو لزيادة التعاون العربى للتغلب على البطالة

جاء ذلك فى كلمة ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسين الهنداوى؛ خلال فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة، والتى تنظمها منظمة العل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجارى، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل فى مؤتمر العمل العربى.
وأضاف أبو الغيط أن ملف البطالة ودعم التشغيل لم يأخذ حقه الكافى من الاهتمام فى أوطاننا العربية خاصة مع عدم اتساق مخرجات التعليم مع سوق العمل، لافتا إلى أنه فى ظل الزيادة السكانية وانتشار الفقر يلزم الدول العربية أن تتضافرةجهودها وأن تعمل معا لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أفرزتا العديد من التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، ما أثر على العمل المشترك فى المنطقة العربية، مشيدا بدور منظمة العمل العربية وبما حققته من إنجازات فيما يتعلق بتنشيط وزيادة فاعلية العمل العربى المشترك.
وأكد أهمية دور المنظمات العربية المتخصصة فى الارتقاء بالعمل العربى المشترك، لافتا إلى أن قضايا التنمية المستدامة والتحول الرقمى والتغيرات المناخية من أهم أولويات جامعة الدول العربية، معربا عن سعادة الأمانة العامة للمشاركة فى أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى على أرض مصر الكنانة مقدما الشكر والتقدير لأطراف الإنتاج الثلاثة، راجيا للمؤتمر الخروج بنتائج وتوصيات تسهم فى إحداث تغيير فى عالم العمل.
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