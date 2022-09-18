العالم اليوم - منذ توقيع الاتفاق.. أوكرانيا تصدر هذه الكمية من الحبوب

انتم الان تتابعون خبر منذ توقيع الاتفاق.. أوكرانيا تصدر هذه الكمية من الحبوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:20 مساءً - قالت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، الأحد، إن إجمالي 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طنا من المنتجات الزراعية قد غادرت أوكرانيا، وذلك منذ اتفاق تصدير الحبوب، والذي وقعته كييف وموسكو بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن 10 سفن تحمل أكثر من 169 ألف طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر موانئ أوكرانيا في البحر الأسود، الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، غادرت 8 سفن موانئ أوديسا الكبرى، وتنتظر سفينتان دورهما بهدف التحرك.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد اندلاع الأزمة في البلاد في 24 فبراير، وأغلقت أوكرانيا موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشحنت أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب في العالم، ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو، أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن هذه الموانئ قادرة على تحميل وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن إلى الخارج شهريا.