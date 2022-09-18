العالم اليوم - بالفيديو: أسطورة تشلسي دروغبا ضحية مقلب طريف لطفل

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: أسطورة تشلسي دروغبا ضحية مقلب طريف لطفل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:20 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأسطورة نادي تشلسي، الإيفواري ديديه دروغبا، خلال حدث دعائي أقيم في الكويت.

ويظهر في الفيديو طفل صغير يطلب من دروغبا أن يوقع على القميص الذي يرتديه وهو لتشلسي.

ويستجيب النجم الإيفواري لطلب الطفل ويوقع له على قميص "البلوز"، إلا أن الأخير يكشف عن ارتداءه قميص غريم تشلسي، نادي أرسنال.

ويشعر دروغبا بالصدمة من الصبي الذي يضحك، وهو يقول: "يا إلهي كيف فعلت ذلك؟".

وسبق لدروغبا أن لعب 381 مباراة بقميص تشلسي بجميع المسابقات التي خاضها النادي الإنجليزي، سجل خلالها 164 هدفا.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 44 عاما مع "البلوز" 14 لقبا، منها التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.