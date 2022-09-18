schools.madrasati تسجيل دخول منصى مدرستي مراجعة المناهج وحل الواجبات وكافة البرامج التعليمية

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عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصى مدرستي حيث أصبحت منصة مدرستي من أهم المنصات الرقمية في الفترة الأخيرة، في المملكة العربية السعودية حيث تعمل المنصة على تقديم العديد من الخدمات التعليمية لكافة الطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور، وذلك ضمن سعي الحكومة في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة السعودية عام ٢٠٣٠، ومن أهمها تطوير منظومة التعليم بالكامل، والعمل على إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، في هذا المقال سوف نتحدث عن منصة مدرستي وكيفية تسجيل دخول عليها تابعوا معنا.

منصة مدرستي

يستطيع جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم الوصول لمنصة مدرستي بكل سهولة، حيث أن تم إنشاء المنصة من عامين، وأصبحت من أهم المنصات ويعتمد الطلاب عليها في مراجعة المناهج وحل الواجبات وكافة البرامج التعليمية المتاحة على منصة مدرستي التعليمية، وذلك بعد أن أصبح منذ عامين على بعُد بسبب إنتشار فيروس كورونا، حيث أن التسجيل في المنصة والوصول إليها أصبح سهل، ونظراً لبدء العام الجديد للدراسة في المملكة السعودية يتزايد الإقبال على منصة مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي

من خلال النقاط التالية سوف نقدم لكم خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم إختيار علامة خدمات.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك سيصل رقم كود على رقم الهاتف الذي أدخلته.

قم بكتابة الكود ثم قم بكتابة كلمة سر خاصة بك.

بعد ذلك يتم إختيار الخدمة التي تريد الحصول عليها عن طريق الخدمات التعليمية.

يجب التنويه على أن الحصص التعليمية المتاحة على منصة مدرستي التعليمية تكون تبعاً لجدول خاص يتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للمنصة، وتعمل منصة مدرستي على مدار الساعة لعرض كافة البرامج التعليمية بصورة مجانية لجميع الطلاب و الطالبات، وكذلك يتم عمل مجموعة من الاختبارات من أجل قياس مستوى الطالب.