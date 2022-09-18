استطلاع: شعبية مجلس الوزراء اليابانى تسجل أدنى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - وأفاد الاستطلاع الذى أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن هذا التراجع يأتى وسط نضال الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم، لنزع فتيل التوترات بشأن صلاته المثيرة للجدل بجماعة دينية والجدل الدائر بشأن إقامة جنازة رسمية فى وقت لاحق من الشهر لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى. وشهدت شعبية مجلس الوزراء اليابانى برئاسة فوميو كيشيدا انخفاضًا حادًا من أكثر من 63%، بعد وقت قصير من فوز الحزب الحاكم الكاسح فى انتخابات مجلس الشيوخ يوليو الماضى وتراجعت إلى 54.1% فى الاستطلاع الأخير أغسطس الماضى.

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