من الوقود والصحف إلى السلع الغذائية.. التضخم يضرب اقتصادات دول العالم

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا، اليوم الأحد، ترصد فيه تداعيات الأزمة الاقتصادية والتضخم الذى ضرب اقتصادات دول العالم، مؤكدة أنه من الوقود إلى الصحف مرورًا بالمنتجات الغذائية يتواصل ارتفاع الأسعار حول العالم.





تضخم 8.3% يضرب العالم

وأشار التقرير إلى التضخم الذى ضرب الدول وبات يؤثر بالسلب على الأسر، وسط توقعات من صندوق النقد الدولى بأن يصل التضخم إلى 8.3% هذا العام فى مختلف أنحاء العالم، إذ أن التضخم الذى وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة كان مدفوعًا بزيادة تكلفة الوقود لأسباب عدة، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، فى حين أن روسيا هى ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم.

الوقود يضرب اقتصاد أوروبا

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع فى أسعار الوقود انعكس على الأسعار فى محطات الوقود، حيث شهدت معظم دول أوروبا والولايات المتحدة قفزة فى أسعار البنزين، ما أثر بالسلب على حركة السفر وعلى تكلفة نقل المنتجات.

وتابع تقرير "إكسترا نيوز"، أن "الأمر نفسه حدث بالنسبة لأسعار الغاز، والتى زادت بنحو 38.6% فى أوروبا وفقًا لأرقام نشرها معهد الإحصاء الأوروبى "يوروستات"، ما أثر على اقتصاد القارة العجوز من خلال زيادة تكاليف الإنتاج، واضطرت بعض المصانع والأماكن الترفيهية والسياحية إلى إغلاق أبوابها، لتجنب دفع فواتير باهظة.

قفزة فى أسعار السلع الغذائية

وامتدت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أسعار المواد الغذائية، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب بشكل عام، وارتفاع أسعار القمح الذى تجاوز أرقامًا قياسية العام الجارى بشكل خاص، وذلك لكون أوكرانيا واحدة من أسواق الحبوب الرئيسية فى العالم.

وأشار التقرير إلى أنه مع ارتفاع أسعار الحبوب، زادت تكلفة علف الحيوانات، مما أدى لرفع أسعار اللحوم والدواجن بوتيرة سريعة. كما زاد سعر الورق، نظرًا للحاجة إلى الطاقة فى إنتاجه، وانتعاش الطلب بعد الحجر الصحى، مما أدى إلى زيادة أسعار الصحف إجمالاً فى أوروبا، بنسبة 6.5% فى يوليو الماضى.