بوتين يدعو رئيسى طاجيكستان وقرغيزستان إلى تجنب التصعيد وحل الأزمة سلميا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة فى قرغيزستان أعلنت، اليوم الأحد، أن 36 شخصًا على الأقل قتلوا فى المواجهات الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الصحة فى قرغيزستان إن "العدد الإجمالى للقتلى نتيجة النزاع المسلح فى منطقة باتكين (فى قرغيزستان) بلغ 36"، فيما أُصيب أكثر من مئة شخص بجروح، وبلغت الحصيلة السابقة الصادرة عن الوزارة 24 قتيلاً.