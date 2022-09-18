وزير الداخلية الفرنسى يتعهد بإعلان حالة «كوارث طيبعية»

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن الجزر تعرضت لعاصفة استوائية "فيونا" والتى تسببت فى هطول أمطار غزيرة وفيضانات عارمة. وكان "جى لوسبار" رئيس دائرة جزر جوادلوب الفرنسية ناشد فى وقت سابق، الحكومة بإعلان المنطقة حالة كوارث طبيعية، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التى سببتها العاصفة الاستوائية "فيونا" لاسيما فى بعض بلديات الأرخبيل. وناشد "لوسبار" الحكومة الفرنسية لإنشاء صندوق الطوارئ ودعم السلطات المحلية بقوة وأيضا لمساعدة العائلات التى تواجه صعوبات بعد مرور "فيونا".

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