ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت.. خبير أمن معلومات يكشف الأسباب

تراجع 600 مليون فى عام
وأضاف المهندس أحمد طارق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنه بالعودة لتاريخ 2019، كان عدد الناس التى لا يصلهم الإنترنت 3.6 مليار شخص، وفى 2020 بعد جائحة كورونا وصل هذا العدد إلى 3 مليار شخص، ما يعنى أن الرقم تراجع بنسبة 600 مليون شخص تقريبًا، بسبب الجائحة التى تسببت فى بقاء الناس فى البيت، ولم يكن أمامهم سوى الإنترنت والتكنولوجيا.
2.7 مليار بدون إنترنت
وتابع، أن هذه النسبة تراجعت أيضًا فى 2022، وأصبحت 2.7 مليار شخص لا يصلهم الإنترنت، موضحًا أن السبب فى عدم وصول الإنترنت إلى الأشخاص هو بسبب البنية التحتية الرقيمة، والتى تشمل ثقافة ووعيهم عن التكنولوجيا والإنترنت، لأنهم رافضين تمامًا، إضافة إلى عدم توافر بنية تحتية لا تستطيع بعض الدول توفيرها، مثل عدم وجود كهرباء.
إفريقيا الأسوأ
وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن قارة إفريقيا هى أقل القارات فى الوصول إلى الإنترنت بسبب البنية التحتية، موضحًا أن 40% من الأشخاص فى القارة السمراء لا يصلهم الإنترنت.
الأقمار الصناعية فى 2030
وأضاف المهندس أحمد طارق، أنه الكثير من الدول بنت رؤيتها فى 2030 على التحول الرقمى، وكلما اقتربنا من هذا العام تقل هذه النسبة جدًا، مؤكدًا أن ثقافة الأشخاص ستزيد بصورة أكبر، وسيتجهون للاعتماد على التكنولوجيا والإنترنت بشكل أكبر، وأوضح أن الأقمار الصناعية ستكون حل جيد جدًا فى توفير الدخول إلى الإنترنت لدى الكثير من البشر الغير قادرين على الوصول إلى الإنترنت.
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