العالم اليوم - مؤسسة البترول الكويتية: البلاد مستعدة لزيادة إنتاج النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 01:21 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نواف سعود الصباح، الأحد، إن بلاده تنتج حاليا ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا من النفط، بما يتسق مع حصتها طبقا لاتفاق أوبك+، مؤكدًا استعداد المؤسسة لزيادة هذه الكمية إذا طلب السوق ذلك.

وقال للصحفيين بعد افتتاح مؤتمر عن الغاز، إن لدى المؤسسة الخطط التي تسمح لها بزيادة الإنتاج متى ما طلب السوق ذلك، مؤكدًا أن المؤسسة الآن تنظر لاجتماعات أوبك+ القادمة لتحديد كميات الإنتاج للدول.

وقامت الكويت بتطوير خطة استراتيجية للوصول بالطاقة الإنتاجية من النفط إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.

وفيما يتعلق بوضع السوق النفطي، قال الصباح إن الغموض يحيط جميع الأسواق حاليًا سواء الغاز أو النفط، وأكد وجود تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للعالم مع زيادة معدلات الفائدة، والركود المتوقع في الاقتصادات العالمية ومدى تأثيره على الطلب على النفط.

وأشار إلى أن عملاء المؤسسة لا يزالون يطلبون بنفس الكميات من النفط في الوقت الحالي.

وزاد تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك والدول الحليفة، ومن بينها روسيا، إنتاج النفط هذا العام، ضمن سعيه لإلغاء التخفيضات القياسية التي تبناها عام 2020 بعدما تسببت جائحة كورونا في تراجع الطلب.

إلا أن المجموعة لم تنجح في الأشهر الماضية في تحقيق زيادات الإنتاج المخطط لها، نتيجة نقص استثمارات بعض دول أوبك في الحقول النفطية، فضلا عن تراجع الإنتاج الروسي.

وحول إنتاج الغاز الطبيعي، أشار الصباح إلى أن الكويت تنتج حاليا 650 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، وأن هناك خططا لزيادتها إلى مليار.

وقال: "نحن في دولة الكويت نعمل على مواكبة انتاجنا من الغاز للطلب المتزايد على الغاز، ومن ثم إتاحة فرص استثمارية جديدة للبتروكيماويات".