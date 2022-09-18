مركز سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لمتضررى الجفاف فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز - حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد - بأنه تم توزيع 70 طنا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الجفاف فى الصومال.
يشار إلى أن هذه المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، إذ قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 71 مشروعا فى الصومال بتكلفة تجاوزت 200 مليون دولار.
كما تأتى هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمختلف الشعوب والبلدان حول أنحاء العالم، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا لها.
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