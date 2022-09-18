ولى عهد الكويت يتوجه إلى بريطانيا للعزاء فى الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - غادر ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له، صباح اليوم الأحد، متوجها إلى المملكة المتحدة وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.





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