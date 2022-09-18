انهيار مبنى تجارى فى تايوان عقب زلزال

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية عن بيان مكتب الأرصاد، أن قوات الإنقاذ هرولت إلى مكان الحادث ولم تؤكد خدمات الطوارئ، ما إذا كان هناك أى ضحايا جراء انهيار المبنى حتى الآن.

وقال مركز الزلازل بالمكتب، إن مركز الزلزال الذى وقع اليوم الأحد كان فى بلدة تشيشانج على عمق 7 كيلومترات و42.7 كيلومتر شمال مقاطعة تايتونج.

وضرب زلزال قوته 6.4 درجة تايتونجليلة أمس السبت، مما تسبب فى حوالى 60 هزة ارتدادية حتى اليوم، وتسبب أيضا فى بعض الأضرار المادية وعرقلة خدمة السكك الحديدية فى الجزيرة.