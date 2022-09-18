التلويح بالنووى.. مخاوف واسعة من استخدام روسيا للسلاح الفتاك

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا حول المخاوف من استخدام روسيا للسلاح النووى، إذ لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تسيطر على مجريات الأمور فى العالم، فإلى جانب تداعياتها الاقتصادية، تجددت المخاوف من استخدام السلاح النووى فى ظل احتدام المعارك بين موسكو وكييف.





الكرملين يلوح بالنووى

وبحسب التقرير، جاءت خطوة أخرى نحو التلويح باستخدام السلاح النووى، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن سيناريوهات استخدام السلاح النووى مذكورة فى عقيدتنا العسكرية الروسية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أعلن فى مطلع شهر سبتمبر الحالى أنه يمكن لبلاده استخدام الأسلحة النووية فى حال كان وجودها مهددًا، وقال ريابكوف إن وثيقة أساسيات سياسة الدولة فى مجال الردع النووى حددت بشكل شامل السيناريوهات التى يمكن فيها نظريًا استخدام الأسلحة النووية.

بايدن يرد

فيما رد الرئيس الأمريكى جو بايدن على تلك التهديدات، قائلاً إن روسيا ستتحمل المسؤولية إذا استخدمت أسلحة نووية أو كيميائية تكتيكية فى أوكرانيا، وأوضح بايدن أن روسيا ستصبح منبوذة فى العالم أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف الرئيس الأمريكى أنه اعتمادًا على حجم ما ستفعله موسكو سيتم تحديد ما سيكون الرد.

أسلحة نووية تكتيكية

وحسبما ذكر تقرير "إكسترا نيوز"، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن الرئيس الروسى قد يستخدم أسلحة نووية تكتيكية، ربما فى تفجير استعراضى فوق البحر الأسود أو بالمحيط المتجمد الشمالى، أو داخل الأراضى الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وضع القوات النووية الروسية فى حالة تأهب قصوى بعد فترة وجيزة من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وحذر بوتين من أن أى هجوم مباشر على بلاده سيؤدى إلى الدمار والعواقب الوخيمة لأى معتد محتمل، على حد تعبيره.