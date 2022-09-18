نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لمعرفة أسماء المستحقين عبر moss.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي ، في ظل اهتمام الكثير من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بمعرفة موقفهم من معاش تكافل وكرامة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن آلية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وأتاحت للمستفيدين، الاستعلام عن تفاصيل المعاش بالرقم القومي، أو فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث يهدف البرنامج لتقديم المساعدات المالية المختلفة للأسر والأفراد، لمواجهة أعباء الحياة اليومية، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم أهم التفاصيل.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

في إطار خدمات وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة لدعم المواطنين، خرصت على تفعيل رابط خال لـ الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، كما حددت طرق الاستعلام من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت وذلك باتباع الخطوات التالية.

الدخول مباشرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. ومن ثم الضغط على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

ثم يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

وبعدها سيظهر أمام المستفيد، الحالة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.

كيفية تقديم شكوى تكافل وكرامة 2022

كما كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، انه يمكن للمستفيدين ان يقوموا بتقديم شكوى من خلال رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، خاصة في حالات إيقاف صرف المعاش بدون أسباب واضحة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يدخل الشخص المتضرر على رابط تكافل وكرامة ثم يقوم بالضغط على «تسجيل شكوى»، ومن ثم يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى:

يقوم باختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية التابع له المستفيد.

يحدد نوع الشكوى، ويدخل عنوان الإقامة بالتفصيل.

يدخل رقم التليفون الخاص بالمستفيد.

الضغط على كلمة تسجيل.

أما عن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي 2022، فتتمثل في التالي: