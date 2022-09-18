نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل || تنسيق الدبلومات الفنية 2022 “الكليات المُتاحة” تعرف على تنسيق دبلوم صنايع وتجارة وزراعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام معدودة تفصلنا عن موعد الكشف عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بعد أن بدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم منذ صباح الخميس، على أن تستمر عمليات التسجيل أسبوع كامل وتنتهي في 22 سبتمبر الجاري، وذلك وفقاً لما صدر في بيان وزارة التعليم العالي حول الفترة المتاحة امام الطلاب لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتجدر الإشارة الى أنه يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 العديد من المجالات وأنظمة الدراسة وفقاً للتالي:

أولاً تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للشعبة التجارية والصناعية والزراعية، وشعبة سياحة وفنادق بنظام الثلاث سنوات، فيبدأ المجموع من 60% فأكثر.

ثانيا تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنظام خمس سنوات للفني الصناعي والتجاري والزراعي وسياحة وفنادق والخدمة اجتماعية، بالإضافة إلى دبلومات المعاهد المتوسطة، بيبدأ المجموع من 60% فأكثر.

ثالثا طلاب المعاهد الفنية للتمريض الجامعي للحاصلين على مجموع 75% فأكثر.

رابعا شعبة فنيات التمريض بدبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، للحاصلين على مجموع 75% فأكثر.

خامسا دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، مركز التكنولوجيا المتميز يبدأ بمجموع 60% فأكثر.

واخيراً الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية للذين تحصلوا على مجموع أقل من 75%، يتاح لهم التقدم كذلك التقدم بأوراقهم إلى المعاهد العالية الخاصة بالخدمة الاجتماعية ويلتحقون بالفرقة الثالثة مباشرة.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كشفت وزارة التعليم العالي الستار عن الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحةً كافة الكليات والمعاهد التي تقبل خريجي الدبلومات الفنية وهي كالتالي:

كليات الفنون التطبيقية في جامعات بني سويف وحلوان ودمياط وبنها. كذلك كليات الفنون الجميلة بشعبيي عمارة وفنون. كلية التجارة. كليات التمريض. كليات الآثار شعبة ترميم الآثار. التصوير من خريجي المعاهد الفنية الصناعية. كلية التربية جامعة حلوان. كليات الاقتصاد المنزلي.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن لجميع الطلاب الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 واختيار رغباتهم والتعرف على موعد اختبارات القبول من خلال الموقع الالكتروني الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثم اتباع الخطوات المحددة حتى الانتهاء من اختيار الكليات والمعاهد المتاحة حسب المجموع الذي حصل عليه الطالب.

جدير بالذكر ان نسيق الدبلومات الفنية 2022 بنظام خمس سنوات للفني الصناعي والتجاري والزراعي وسياحة وفنادق والخدمة اجتماعية، بالإضافة إلى دبلومات المعاهد المتوسطة، بيبدأ المجموع من 60% فأكثر، وقد قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني في الفقرات السابقة درجة تنسيق الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بجميع المحافظات، تابعونا نوافيكم بكل جديد.