نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات اليوم الوطني السعودي 92 في القطاعين الخاص والحكومي والبنوك بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المواضيع التي يتم البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة هي التساؤل بشأن موعد إجازة اليوم الوطني في ذكراه الـ92، حيث أن شهر سبتمبر هو الشهر الذي تم توحيد السعودية فيه في يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين منه، وكانت هذه أحد المناسبات العظيمة في تاريخ المملكة العربية السعودية والتي يحتفل بها المواطنون والملوك في هذا اليوم سنويًا ويكون إجازة لكل قطاعات السعودية من قطاع خاص وحكومي وحتى قطاعات البنوك وإجازة لكل الموظفين والطلاب.

موعد إجازة اليوم الوطني الـ92 في قطاع البنوك

كشف البنك المركزي السعودي عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي في قطاعاته المختلفة وأن الإجازة في البنوك السعودية من المقرر أن تبدأ من يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022م وتستمر حتى يوم السبت ويعود الموظفون إلى عملهم بدءًا من يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من نفس الشهر لعام 2022م أي أن الإجازة يومين فقط وهو الجمعة والسبت وتختلف عن الإجازات في القطاعات الأخرى.

موعد إجازة اليوم الوطني في القطاع الخاص والحكومي في السعودية

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة قطاعات المملكة الأخرى والطلاب والموظفين وذلك سيكون بدءًا من يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من صفر 1444هـ أي الواحد والعشرين من سبتمبر 2022م وتستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 2022م أي الثامن والعشرين من شهر صفر 1444هـ ويعود كل الطلاب والموظفين في يوم الأحد.

اليوم الوطني السعودي الـ92

يأتي اليوم الوطني السعودي لهذا العام تحت شعاره المحدد وهو “هي لنا دار” وهناك الكثير من الفعاليات العظيمة التي سيتم عملها في ذلك اليوم في كل مناطق وأرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الشعار سيتم وضعه على كل المحلات والقطاعات في المملكة العربية السعودية وتمت كتابته كخط ثالث على علم السعودية بألوان تدل على التفاؤل والتطور الذي تسعى إليه المملكة في ظل حاكمها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.