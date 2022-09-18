رئيسة الهند تصل لندن للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تستمر زيارة الرئيسة مورمو إلى المملكة المتحدة ثلاثة أيام، ستحضر خلالها مراسم الجنازة كما تمت دعوتها لحضور حفل استقبال لقادة العالم يستضيفه الملك تشارلز الثالث مساء اليوم فى قصر "باكنجهام".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت فى وقت سابق، أن الرئيسة ستتوجه إلى لندن لتقديم التعازى نيابة عن حكومة الهند، كما قام وزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار، بزيارة المفوضية العليا البريطانية فى نيودلهى فى 12 سبتمبر الجارى، لتقديم تعازى بلاده فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد يوم من إحياء الهند يوما للحداد الوطني.
يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - كانت قد توفيت فى منزلها باسكتلندا يوم الثامن من سبتمبر الجارى عن عمر ناهز 96 عاما.
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