العالم اليوم - إنريكي يكشف سبب استبعاد راموس وفاتي من المنتخب

انتم الان تتابعون خبر إنريكي يكشف سبب استبعاد راموس وفاتي من المنتخب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 10:21 صباحاً - كشفت قائمة المدرب الإسباني لويس إنريكي للمباراتين التحضيريتين قبل كأس العالم 2022، مفاجأة تمثلت بغياب سيرخيو راموس وأنسو فاتي.

وقال لويس إنريكي مبررا قراره باستبعاد راموس من مواجهتي البرتغال وسويسرا بالجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية: "أمر جميل أن يستمر راموس باللعب، وأن يكون جاهزا، لكن أنا أرى أن من استدعيتهم لمركز قلب الدفاع هم الأفضل"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ووفق "ماركا" فإن المدافعين الذين تم استدعاؤهم هم: إيريك غارسيا (برشلونة)، ودييغو لورينتي (ليدز يونايتد)، وباو توريس (فياريال)، وهوغو غويلامون (فالنسيا).

وبالنسبة لفاتي قال إنريكي: "لقد لعب مباراة واحدة فقط مع ناديه. أتمنى أن أرى منه أداء أفضل. إنه على طريق اكتساب الثقة والتحسن بعد عدم اللعب لفترة طويلة".

وأضاف إنريكي: "فاتي سيعود للمنتخب، عندما يكون بمستوى يؤهله للالتحاق بالفريق. حاليا لا أرى ذلك".

وأوضح مدرب منتخب "لاروخا" بأنه لم يتحدث مع فاتي، وأنه لم يفعل ذلك مع أي لاعب تم استبعاده.

واختتم إنريكي حديثه قائلا: "لا يوجد باب مغلق أمام أي لاعب إسباني يمكن اختياره لتمثيل المنتخب".