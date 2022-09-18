نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل نشر تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022 الآن للمعاهد والكليات في الجامعات نظامي 3 و5 سنوات عبر بوابة الحكومة المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للمعاهد والكليات في الجامعات نظام 3 و 5 سنوات لمعرفة شروط الالتحاق والحد الأدنى للتسجيل بالمعاهد والكليات المتاحة لهم، حيث يستطيع الطلاب الآن وبكل سهولة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من أجل إتمام خطوة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال استخدام البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة (رقم الجلوس – الرقم السري)، ومن الجدير بالذكر أن بإمكان هؤلاء الطلاب الالتحاق بالكثير من المقاعد الشاغرة بالكليات والمعاهد كما أوضحت وزارة التعليم العالي.

نشر تنسيق الدبلومات الفنية 2022

جاء تنسيق الدبلومات الفنية للمدارس ذات نظام ثلاث سنوات بعدة شروط أولها حصول الطالب على نسبة مئوية تبلغ 60% فأكثر وذلك الأمر بالنسبة للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة والفنادق، أما عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام المدارس الثانوية خمس سنوات فكان كالتالي:-

حددت وزارة التعليم العالي دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة مثل التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية بنسبة مئوية لا تقل عن 60%.

يجب على طلاب دبلوم المدارس المتقدمة التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات الحصول على 60% فأكثر.

ووفقاً لما أعلنته الوزارة يجب حصول طلاب دبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل وأيضاً دبلوم التكنولوجيا المتميز أن يكون الطالب حاصلاً على حد أدنى 60% حتى يتمكن من الالتحاق بالمعاهد والكليات المتاحة له.

يتمكن طلاب مدارس التمريض الثانوية من الالتحاق بالمعاهد والكليات من خلال حصولهم على نسبة تصل إلى 75 % ويكون الالتحاق من الفرقة الثانية.

مواعيد تسجيل طلاب الدبلومات الفنية لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني

يتمكن الطالب من خلال رابط تسجيل الرغبات بملء قائمة الرغبات بداية من يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري حتى يوم 22 سبتمبر، ويجب إتباع التعليمات المرفقة على موقع التنسيق وتطبيقها بشكل صحيح حتى لا يقوم الطالب بفعل أي خطأ يكون من المستحيل تصحيحه ويلتحق بكلية أو معهد لا يريده نتيجة هذا الخطأ، فتكون الخطوة الأولى هي القيام بكتابة البيانات والتي تتضمن رقم الجلوس والرقم السري الذي يوجد في استمارة النجاح بشكل دقيق، ويتمكن الطالب من تعديل رغباته قبل إغلاق موقع التنسيق في الفترة المحدد لذلك.