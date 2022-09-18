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عمر شويل - جدة لا تزال تتواصل مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد للمحتاجين من الأسر الفقيرة والأشد حاجة، وسنقوم بإرشادكم اليوم لطريقة صياغة معروض طلب مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للأرامل والمطلقات 1444 من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية للمساعدات الإنسانية، كما سنستعرض أيضا الخدمات التي يقدمها الأمير لمواطني المملكة الفقراء وأصحاب الحاجات والأرامل والمطلقات والأيتام ومن تعثر في سداد دين أو قرض، أو تقطعت به السبل للكسف الشريف أو أقعده المرض عن العمل والكسب، حيث يكون التواصل مع الأمير عبد العزيز من خلال الهواتف المجانية والواتساب، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني أو الصفحة الرسمية للأمير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك يمكن إرسال طلب المساعدة غبر البريد على عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

“اتصال مباشر برقم وتساب” مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد طلب مساعدة مالية إعانة للفقراء

ومن الجدير بالذكر أن أيادي الأمير عبد العزيز بن فهد البيضاء تكفلت مؤخرا بسداد دين محمد الشمري الذي توفاه الله على أثر حادث سير كانت الدين يبلغ 2 مليون ريال سعودي، كما تبرع لأسرة الشمري بنصف مليون ريال، هذا بجانب تقديم المساعدة المالية العاجلة للفئات الأشد حاجة من مواطني المملكة، وامتلك الأمير عبد العزيز بمحبة الشعب السعودي لكرمه في مد يده إلى أبناء شعبه، لذلك نجد دائما سعي المحتاجين لباب الأمير لطلب مساعدته سواء مالية أو عينية أولطلب مصروفات علاج أو غيرها من المساعدات الأخرى.

صيغة معاملة تقديم طلب مساعدة مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد

يحتار طالبي المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد في كتابة صيغة أو نموذج طلب للمساعدة، ويمكن تقديم الطلب بعد صياغته وكتابته من خلال البريد أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالأمير، ويجب أن يشمل طلب المساعدة تقديم السلام والتحية لصاحب السمو الأمير عبد العزيز، ثم استعراض حالة المساعدة المطلوب سواء كانت مساعدة مالية أو غيرها من المساعدات، ويجب إرفاق المستندات التي تؤكد حالة طالب المساعدة وذلك لدراسة الحالة، ثم تختتم الطلب بالدعاء للأمير وأبيه الملك فهد رحمه الله، أما عن عناصر صياغة طلب المساعدة فيمكن إجمالها في التالي:

البدء بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ثم السلام على الأمير بتحية السلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير صاحب المكارم”.

تحية طيبة.

أتقدم لسموكم وكلي طمع أن يشملني كرمكم المعهود طالبنا مساعداتك في (تذكر نوع المساعدة).

ترفق بطلب المساعدة ما يؤكد حاجتك للمساعدة.

ثم تختتم طلب المساعدة بالدعاء للأمير عبد العزيز.

تذكر في نهاية الطلب اسمك بالكامل.

عنوان محل سكنك تفصيلاً.

رقم هاتفك الجوال.

تواصل لطلب مساعدة مالية مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بالاتصال المباشر

وتجدر الإشارة إلى تنوع المساعدات التي تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز بتقديمها، تتميز مساعدات الأمير بسخائها وسرعة الاستجابة بعد دراسة الحالات التي تطلب تلك المساعدات، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض كافة وسائل التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، كما سنقدم لكم إنجاز صيغة معروض طلب مساعدة من الأمير حسب نوع المساعدة التي يتقدم بها طالب المساعدة.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري والإنساني

ويمكن لطالبي المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية التواصل مع صفحة الأمير الشخصية على توتير، حيث يتقدم البعض بطلب المساعدة من خلال تلك الصفحة الرسمية، ولن ننسى ما يقدمه أمراء المملكة من مساعدات مالية وعينية، حيث يمكن طلب المساعدة من خلال العديد من المصادر الأخرى التي تقدم تلك المساعدات.

رقم وتساب مؤسسة الملك فهد الخيرية للعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين

تعتبر مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa من أهم المؤسسات الخيرية التي تساهم بقدر كبير من العمل الخيري والإنساني، وذلك في قطاعات عديدة من المشروعات الخيرية، وذلك من خلال برامج عديدة وتشمل تلك البرامج التالي:

تقدم الدعم للمشروعات السكنية للمحتاجين.

تتكفل المؤسسة برعاية الأسر الفقيرة والأيتام.

ترعى مؤسسة الملك فهد وتقدم المساعدة للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

مشاركة المؤسسات الخيرية وجمعيات البر.

تقديم العلاج اللازم للمرضى داخل المملكة وخارجها.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وبهذا نكون قد استعرضنا معكم وسائل التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للأعمال الخيرية، وذلك لطلب مساعدات مالية أو عينية للمحتاجين من الأسر السعودية، وكذلك طريقة تقديم معروض نموذج طلب المساعدة، كما استعرضنا جهود مؤسسة الملك فهد للعمل الإنساني، وفي حال كان لديكم استفسارات، فيمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات لنجيب على ما ترغبون في الاستفسار عنه.