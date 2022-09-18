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عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية لتقديم معروض طلب مساعدة مالية نقدية أو عينية عاجلة، وهي المؤسسة الخيرية التي تقدم (إعانات ومنح) للمحتاجين والأشد حاجة من مواطني المملكة، وكذلك من ألمت بهم ظروف قاسية أقعدتهم عن العمل وكسب قوت يومهم، كما تقدم مؤسسة عبد العزيز بن فهد إعانة لسد ديون الغارمين، وسداد قروض المُعثرين، والتكفل بمصاريف علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن لم تسعفه ظروفه المالية على سرعة إجرائها، وغيرها وعيرها من أنواع المساعدات الأخرى، هذا وقد امتد نشاط أعمال المؤسسة الخيرية لخارج الوطن لنجدة المكروبين، فقد أطلقت المؤسسة الحيرية مبادرة توزيع السلال الغذائية للنازحين السوريين بشمال سوريا، وقدمت المؤسسة لهم 10 الأف سلة غذائية.

“مؤسسة الخير الأميرية” عبد العزيز بن فهد الخيرية لطلب مساعدة مالية عاجلة “رقم واتساب شخصي”

في حال ألمت بكم لا قدر الله ظروف قاهرة جعلتك بحاجة لعون مؤسسة عبد العزيز بن فهد، يمكنكم تقديم معروض طلب للحصول على المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وسيتم من خلال العاملين بالمؤسسة دراسة الطلب للتحقق من مدى صدق طلب المساعدة، لذلك يجب إرفاق ما يُثبت الحاجة الضرورية لاستحقاق طلب المساعدة.

معروض طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد مالية وعينية “إعانة محتاجين”

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التواصل المباشر مع مؤسسة عبد العزيز بن فهد آل سعود من خلال البريد السعودي أو البريد الإلكتروني أو رقم الواتساب، وكذلك رقم الهاتف، وبذلك تعددت وسائل الاتصال لطلب المساعدة المالية والعينية للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود والغارمين وغيرهم، ولا يؤلي مؤسسة عبد العزيز بن فهد جهد لاستجابة السريعة لطلب المساعدات، فهي بحق ملاذ المحتاجين.

وحدات سكنية مسكن لمن لا يمتلك مسكن ملائم، أو من منزلة للهدم.

تقديم الدعم للأسر المحتاجة في حالة وفاة عائلها.

تسديد ديون وقروض لمن عجزوا عن الوفاء بها.

سداد ديون العارمين المسجونين.

تتكفل المؤسسة بتقديم المساعدة للأرامل اللاتي يواجهن صعوبة في إعالة أبناهن الأيتام.

أوجه عديدو من العطاء تتكفل بها الأمير ومؤسسته.

ازاي تقدم طلب مساعدة مالية للأمير عبد العزيز بن فهد “إعانات ومنح للمحتاجين”

“بسم الله الرحمن الرحيم”.

السلام على الأمير بتحية السلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير صاحب المكارم”.

الدعاء للأمير ووالده وأسرته.

(تذكر نوع المساعدة المطلوبة) سواء كانت مساعدة مالية أو عينية أو طلب مصاريف علاج.



ترفق البيانات والأوراق التي تثبت حاجتك للمساعدة.

الدعاء للأمير عبد العزيز.

كتابة اسمك بالكامل.

ذكر عنوان محل سكنك تفصيلاً.

رقم هاتفك المحمول للتواصل في حال تم الاستجابة لطلب المساعدة.

تواصل مع المؤسسة الخيرية بشكل مباشر للحصول على مساعدة مالية أو عينية

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم تواصل مؤسسة الملك فهد الخيرية للعمل الإنساني

ولن ننسى دور مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa وكذلك المساعدة مالية والهبات العينية ومنح الأرضي المجانية من الديوان الملكي والأمير الوليد بن طلال، والتي تتعدد أنواع المساعدات التي تقوم عليها وتقدمها للمحتاجين في العديد من مجالات العمل الخيري، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

دعم المشروعات السكنية للمحتاجين.

رعاية وكفالة الأسر الفقيرة والأيتام.

كفالة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

مشاركة المؤسسات الخيرية وجمعيات البر.

توفير العلاج للمرضى داخل المملكة وخارجها.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

ولا يفوتنا أن نشيد بجهود مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود في مجال العمل الخيري والإنساني، فالأمير يسير على خطى أبيه رحمه الله في تلبية احتياجات الأسر الفقيرة والأشد حاجة سواء من مساعدات مالية مباشرة، أو مساعدات عينية تتمثل بتكفل المؤسسة بمصاريف العلاج والعمليات الجراحية لغير القادرين، هذا بخلاف إعانات المؤسسة للأرامل والمطلقات المعوزات.