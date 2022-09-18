نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول الدعم السكني في حسابات المستفيدين لعام 1444 وكيفية الاستعلام عن الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت وزارة الإسكان شروطًا للدعم السكني للمتقدمين المؤهلين، وهي أداة مالية تقدمها الحكومة السعودية من خلال صندوق التنمية العقارية لتوفير السكن المناسب للمواطنين المؤهلين منها بالإضافة إلى خدمات دور المستفيدين القائمة، فضلاً عن أن الوزارة تعمل على توفير كافة سبل الدعم التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في ظل الركود الاقتصادي التي يمر به العالم، هذا وان دعم سكني يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بما يوفر لهم الدعم المالي والانساني.

شروط الدعم السكني في المملكة العربية السعودية لعام 1444

المتقدمون المستوفون للشروط المعلنة من قبل إدارة برنامج الدعم السكني وهي:

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدمين 25 عامًا أو أكبر.

لم يمتلك المستفيد أو أحد أفراد أسرته المنزل خلال السنوات الخمس الماضية.

لا يمتلك المستفيد أو أحد أفراد أسرته أكثر من 3 مركبات للاستخدام الشخصي.

عدم قدرة المستفيد وأسرته بأكملها على الحصول على مسكن خاص بهم خلال فترة الحصول على دعم السكن.

يجب ألا يكون المتقدمون قد تلقوا مسبقًا مساعدة إسكانية أو برامج مساعدة أخرى من وزارة الإسكان.

إذا كانت المتقدمة أنثى، فيجب أن تكون أرملة أو مطلقة بشرط مرور عامين على تاريخ الطلاق.

في حالة وفاة الأب، يمكن للطفل التقدم بطلب للحصول على مساعدة الإسكان.

الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

بعد التقدم بطلب للحصول على المساعدة الإسكانية، يمكنك التعرف على حقوقك واستحقاقاتك من خلال بوابة الدعم الكسني باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم السكني.

أدخل رقم التعريف القومي وكلمة المرور.

اختيار الخدمات الحكومية وطلب رقم الهوية الوطنية.

أدخل رقم التعريف والمعلومات اللازمة، وانقر على “تطبيق”.

كتابة كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البرنامج من أجل الحصول على الدعم.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة الهامة للبرنامج.

التأكد التام من أن جميع المعلومات والوثائق التي تم إدخالها في البرنامج.

يتم عرض حالة أهليتك وأهلية المساعدة في الإسكان.

موعد نزول الدعم السكني في سبتمبر بالسعودية لعام 1444

يتم تحرير أجور بدل السكن للمستفيدين في نهاية كل شهر، وقد حدد صندوق تطوير العقارات تاريخ بدل السكن لهذا الشهر في 25 سبتمبر 2022 (25 سبتمبر 2022)، وإنه اليوم التاسع من شهر صفر 1444، ويتبقى 7 أيام حتى تاريخ الصرف، فضلاً عن أن الوزارة تقوم بنزول كافة الدعم في جميع حسابات المستفيدين للشهر الجاري ووفقًا لبيان وزارة الاسكان.