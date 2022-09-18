بوابة الضمان الاجتماعي المطور الدخول 1444 sbis.hrsd.gov.sa الرابط

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عمر شويل - جدة نوفر رابط بوابة الضمان الاجتماعي المطور الجديد للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1444، حيث تم إتاحة التسجيل في الضمان المطور عن طريق النت إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بمناطق المملكة، وقد أوضحت الموارد البشرية أنها قامت بنقل خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة مستقلة وهي منصة الضمان الاجتماعي بعد أن تم إعلان نفاذ نظام جديد للضمان الاجتماعي بمعايير وشروط استحقاق تختلف عن نظام الضمان الاجتماعي القديم، ويمكن الآن الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 من خلال المقال لتسجيل ضمان جديد لمن يرغب في الالتحاق بالبرنامج.

بوابة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور بشروطه ومعاييره وآلياته الجديدة التي تختلف عن الضمان القديم في العديد من النواحي، وأفردت لشق التنمية الاجتماعية منصة خاصة أو موقعاً إلكترونياً خاصاً بها بعيداً عن خدمات العمل وما يتعلق بالموارد البشرية، كما أنشأت منصة خاصة للعمل وهي منصة قوى.

وأعلنت الوزارة عن نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى البوابة الجديدة اعتباراً من تاريخ سريان ونفاذ برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بمنتصف نوفمبر العام الميلادي الماضي، حيث تستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية كافة الطلبات التي تتعلق بالضمان الاجتماعي سواء كان طلب تسجيل جديد في البرنامج أو إصدار مشهد من الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الطالبة له سواء جامعة أو غيره.

كما يمكن من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور متابعة حالة الطلب المقدم من جانبك من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بواسطة إدخال معلومات وبيانات الدخول الخاصة بك أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات أبشر للمستفيد الرئيسي، ويمكن أيضاً استعلام عن الضمان الاجتماعي لمعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق الدفعة الجديدة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

أتاحت الموارد البشرية منصة الدعم لاستقبال طلبات التقديم على الضمان المطور من راغبي الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد دون تحديد موعداً لإغلاق باب التسجيل في الضمان المطور بالنسبة للمتقدمين الجدد، حيث يمكنهم الآن تسجيل دخول موقع الضمان الجديد لتقديم طلباً جديداً من خلال رابط الضمان الاجتماعي الرسمي المرفق بالتالي:

رابط بوابة الضمان الاجتماعي المطور الدخول (sbis.hrsd.gov.sa).

أما فيما يتعلق بالمسجلين في الضمان الاجتماعي القديم، فقد حددت الوزارة تاريخ الثلاثون من شهر أكتوبر المقبل 2022م موعداً لإغلاق باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للمسجلين في النظام القديم، وأكدت على ضرورة التسجيل في البوابة لعدم وجود انتقال تلقائي لهم.