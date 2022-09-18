نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الدراسه في المدارس الحكوميه || التربية والتعليم تُعلن الموعد الرسمي لبداية الدراسة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موعد بدء الدراسة فى المدارس الحكومية من اكثر الموضوعات بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم ان انطلاق العام الدراسى الجديد 2022\2023، وذلك بداية من اكتوبر المقبل على ان تكون مدة الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى الجديد 98 يوما عدا العطلات الرسمية.

موعد بدء الدراسه في المدارس الحكوميه

قررت وزارة التربية والتعليم تاجيل الدراسة من يوم 23 سبتمبر 2022 الى يوم 1اكتوبر 2022 وذلك للمدارس الحكومية الرسمية ومدارس اللغات والازهر، ومع الاتفاق بوزارة التعليم العالى قررت ان تبدا الدراسة ايضا فى الجامعات اول اكتوبر بالجامعات الحكومية مع الاتفاق مع الازهر الشريف ووزارو التعليم العالى.

تاجيل الدراسة فى المدارس للعام الدراسي الجديد

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جميع الاخبار التي تدور على مواقع التواصل الاجتماعى عبر الانترنت اخبار عن تاجيل موعد دخول المدارس، وقررت وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفنى ان موعد بدء الدراسة 2022\2023 يوم السبت الموافق 1 اكتوبر المقبل للمدارس الحكومية والخاصة والرسمية لغات والخاصه لغات والازهر، وقرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ان موعد بدء الدراسة فى المدارس الحكومية هو 18 سبتمبر 2022، وجدير بالذكر انه اكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ان تم اخذ جميع الاجراءات الاحترازية، استعدادا لاستقبال الطلاب المدارس خلال العام الدراسى الجديد وتم تهيئية جميع المدارس لاستقبال الدفعات الجديدة.

موعد بدء الدراسه في المدارس الحكوميه 2022-2023

الدراسة فى المدارس الحكومية تبدء يوم 1اكتوبر المقبل وتستمر حتى 14 يناير 2023 وبعد ذلك تبدء امتحانات الفصل الدراسى الاول، وتكون مدة الفصل الدراسى الاول 98 يوم بعد حذف يوم الجمعة والاجازات الرسمية، والفصل الدراسى الثانى يبدا يوم 11فبراير 2023 حتى 18 يونيو 2023 حتى تكون مدة الفصل الدراسى الثانى 96 يوم بعد حذف يوم الجمعة والاجازات الرسمية، وتقدر عدد اسابيع الدراسة للعام الدراسى الجديد 35 اسبوع، وبعد ذلك تبدا امتحانات الفصل الدراسى الثانى ،وتنتهى امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية يوم 3يوليو ثم تبدء امتحانات الدبلومات والثانوية العامة، وحددت الوزارة مدة اجازة نصف العام اسبوعين حيث تبدا من يوم 28 يناير 2023 وتنتهى 9 فبراير 2023 ويتم توحيد الاجازة مع اجازة وزرة التعليم العالى والبحث العلمى وقطاع المعاهد الازهرية.