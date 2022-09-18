رئيس كازاخستان يوقع تعديلات دستورية بشأن الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "كازينفورم" الكازاخية أن نواب البرلمان الكازاخستانى أقروا مشروع قانون كازاخستان بشأن التعديلات على دستور البلاد.

كان توكاييف قد شدد فى خطابه إلى الأمة، اعتبارًا من 1 سبتمبر على الحاجة إلى إعادة النظر فى الشروط الرئاسية، واقترح الحد من صلاحيات مكتب الرئيس.

بدورهم، اقترح النواب الإسراع بإدخال التعديلات المقابلة واعتمادها قبل الانتخابات الرئاسية، إلى جانب ذلك، يحتوى مشروع القانون على بند يحدد ولاية واحدة مدتها 7 سنوات لرئيس البلاد دون حق إعادة انتخابه.

وسيقلل التعديل بشكل كبير من مخاطر احتكار السلطة ويضع مبادئ حضارية لتشكيل وتشغيل السلطة وتعزيز الاستقرار السياسى واستدامة النموذج الاجتماعى الكازاخستانى، وبناء على اقتراح الرئيس توكاييف، ستجرى انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف.

وفى سياق متصل، وافق النواب على تغيير اسم عاصمة كازاخستان نور سلطان إلى أستانا.

يشار إلى أنه فى السابق، كان من الممكن انتخاب رئيس كازاخستان لمدة 5 سنوات، ولكن كان يمكن انتخابه لفترتين، وظل الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف فى منصبه كرئيس منذ عام 1991 إلى عام 2019.

واقترح توكاييف إعادة تسمية نور سلطان ليصبح أستانا فى ربيع عام 2019. وقد قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات، أثيرت فكرة إعادة تسمية العاصمة مرة أخرى بعد الاحتجاجات العنيفة فى كازاخستان فى يناير 2022، عندما رفع مواطنو كازاخستان لافتات لدعم إعادة تسمية العاصمة.

وعلى جانب آخر، التقى الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف برئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهما فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون بدولة أوزبكستان.

وذكرت وكالة كازينفورم الكازاخية أنه فى بداية اللقاء قدم توكاييف تعازيه لشريف فى ضحايا الفيضانات المدمرة الأخيرة فى البلاد، والتى أسفرت عن العديد من الإصابات وأثرت بشكل خطير على البلاد.

وأشار توكاييف إلى أن كازاخستان قدمت مساعدات إنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية، وأكد استعدادها لمواصلة دعم باكستان لإظهار التضامن مع الشعب الصديق للبلاد.

وأكد رئيس كازاخستان أن الدولتين أقامتا شراكة متينة وحوارا سياسيا شاملا، فضلا عن العمل النشط على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وكذلك النقل والخدمات اللوجستية.

من جانبه، شكر شهباز شريف الرئيس الكازاخستانى على المساعدة التى قدمها له فى الأوقات الصعبة التى تمر بها البلاد، وتحدث رئيس الوزراء الباكستانى بالتفصيل عن الفيضانات واسعة النطاق التى حدثت نتيجة لتغير المناخ.

وأعرب الجانبان عن الاستعداد لتعزيز التعاون متعدد الأوجه بين كازاخستان وباكستان، وتسهيل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، وجرى خلال المحادثات تبادل لوجهات النظر حول ضمان الأمن الإقليمى.