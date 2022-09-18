عاجل- زلزال عنيف يضرب تايوان.. وتحذيرات من تسونامى

جدة - نرمين السيد - وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه فى محافظة مياجى، بالقرب من الساحل الذى يقع فيه مركز الهزات، يمكن أن يصل ارتفاع تسونامى إلى متر واحد، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، قد أعلنت أمس السبت، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة وقع قبالة الساحل الشرقى لتايوان.

وقالت إن الزلزال وقع بعد الساعة 9:30 مساء (1330 بتوقيت جرينتش) على بعد حوالى 50 كيلومترا (30 ميلا) شمال مدينة تايتونج على عمق 10 كيلومترات.