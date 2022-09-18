نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن الآن.. شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي، تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب التي نالت شهرة كبيرة على مستوى الكثير من الدول العربية والعالمية، حيث تجد أحداث تلك اللعبة تدور حول الحروب الاجتماعية التي يمكنك من خلالها الدخول في عدة معارك مع الأعداء، ويجب هزيمتهم من أجل الوصول إلى مستويات أفضل، وعند الحصول على أدوات جديدة أو أسلحة يجب شحن شدات ببجي وهذا ما نقوم بعرضه من خلال هذا المقال، تابعونا حضراتكم.

شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

يمكن معرفة طريقة شحن شدات ببجي عبر موقعها الرسمي وذلك بكل سهولة من خلال الآتي:

قم بتسجيل الدخول على موقع شحن شدات ببجي وذلك من خلال id .

يتم الضغط على شراء شدات ببجي.

يجب إدخال الـ id الخاص باللاعب.

قم بتحديد طريقة الدفع التي تناسبك.

يتم تحديد عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها.

قم بالضغط على كلمة ادفع الآن.

سيتم ظهور صفحة لإدخال بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة التي تشمل رقم البطاقة بالإضافة إلى الكود السري، بجانب تاريخ انتهاء الصلاحية.

قم بالضغط على أدفع الآن وسوف يتم شحن الشدات في الحال ويجب التأكد من وصولها من خلال توافرها بحسابك.

طريقة الحصول على لعبة ببجي على أجهزة الأندرويد

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تنزيل لعبة ببجي على أجهزة الأندرويد المختلفة، حتى الاستمتاع بلعبها فهي لعبة مميزة للغاية مثل لعبة فري فاير وجاتا والعديد من ألعاب الفيديو الأخرى، وتتمثل الخطوات في الآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاي.

قم بكتابة اسم اللعبة بالعربي أو الإنجليزي بشريط البحث.

سوف تظهر لك القائمة الرئيسية باللعبة قم بالضغط على كلمة تثبيت.

انتظر الانتهاء من عملية التنزيل علماً يجب توافر مساحة كافية على الجهاز الخاص بك.

يتم فتح اللعبة بعد ذلك والاستمتاع بها في أي وقت ممكن.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي بالإضافة إلى اطلاعنا على طريقة تنزيل اللعبة على كافة أجهزة الاندرويد للاستمتاع بها وقضاء وقت ممتع ومميز.