نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات هيونداي بدون رسوم ولا كفيل ولا دفعة أولى بأفضل تسهيلات سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات هيونداي في السعودية من شركة عبد اللطيف جميل التي توفر عروض مستمرة بشكل حصري من الحين والآخر تشمل عدة موديلات وطرازات متنوعة من المركبات لكي تناسب أكبر عدد من فئات المواطنين والوافدين المقيمين داخل السعودية، حيث يتضمن العرض (هيونداي إلنترا موديل 2023 – كونا 2023 – سوناتا 2023 – أكسنت 2023) سيارات بالتقسيط المرن بنظام التأجير لمدة 5 سنوات متاح جدولة الدفعة الأخيرة، من خلال الموقع الرسمي لشركة عبد اللطيف جميل يمكنك عمل مقارنة بين المركبات بالإضافة إلى معرفة تفاصيل كل منتج على حدى من حيث نوع الوقود ومدى استهلاكه، وغيرهم من الخدمات الموجودة إلكترونياً بجانب الاتصال عبر رقم الهاتف للتحدث مع ممثلي المبيعات وتلقي المساعدة.

مزايا عروض سيارات هيونداي

بقسط شهري ميسر يبدأ من 1.222 ريال سعودي لمركبة هيونداي أكسنت الجديدة وغيرها من الموديلات المتاحة عبر الموقع، حيث وفرت الشركة سيارات بدون مقدم ولا رسوم تشمل السعوديين والمقيمين رجال ونساء، متاح جدولة الدفعة الأخيرة والحصول على سيارات بالتقسيط المريح حتى 5 سنوات، علماً بأن تلك المعروضات غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ميزة أخرى قدمتها شركة عبد اللطيف جميل أن عروض السيارات لماركات هيونداي لها خاصية السداد بعد مرور الشهر الأول والثاني من المدة المحتسبة ضمن الـ60 شهر (ندفع عند القسط الأول والثاني)، ومثلما موضح بالصورة أسفل قيمة القسط لكل موديل سيارة.

شروط عروض تمويل السيارات شركة عبد اللطيف جميل

العرض ساري حتى 30 سبتمبر الحالي 2022م.

سيارة بدون مقدم إذا كانت قيمة القسط تغطي نسبة 40% من صافي الدخل الشهري.

بدون ضمانات عند استيفاء الشروط.

الإيجار التمويلي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

تطبق الشروط والأحكام.

(يحق للشركة تعديل أي عرض أو إلغاءه في أي وقت).

طريقة تقديم طلب سيارة من شركة عبد اللطيف جميل

تعبئة نموذج طلب عبر رابط الموقع الخاص لـ شركة عبد اللطيف جميل عليك تحديد العرض الذي ترغبه ومعرفة التفاصيل للمركبة ثم “تقديم طلب”، المستندات المطلوبة هي تشمل بطاقة الهوية أو الإقامة، صورة من رخصة القيادة، تعريف بتفاصيل الراتب، عنوان السكن الحالي، يذكر أنه يمكنك تقديم الاستفسار من خلال الموقع عبر خانة (اتصل بنا) أو من خلال رقم الهاتف 8002442211.