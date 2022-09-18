نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة النفاذ الوطني تسجيل الدخول الموحد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة النفاذ الوطني تسجيل الدخول الموحد 1444 ؛ حيث يعتبر النفاذ الوطني من ضمن المبادرات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية ويتم التسجيل في النفاذ الوطني للاستفادة من الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات ومن خلال هذا المقال المقدم على موقع ثقفني سوف نقوم بالتعرف على النفاذ الوطني تسجيل الدخول كما أننا سوف نقوم بتوضيح بعض النُّقَط الهامة التي تخص هذا النفاذ الوطني.

النفاذ الوطني تسجيل الدخول 1444

من الممكن أن يتم التسجيل في النفاذ الوطني بكل سهولة وبذلك يستطيع كافة المواطنين والمقيمين القيام بالتسجيل في النفاذ الوطني ويتم هذا بإتباع الخطوات التالية:

أولا لا بد من الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني السعودي.

ثم يتم الضغط على أيقونة حساب جديد.

تدوين كافة بيانات منصة أبشر الحكومية وهي مثل (إسم المستخدم ، كلمة المرور ، رمز التحقق).

النقر على أيقونة تسجيل دخول.

ثم يتم إرسال رمز تأكيد الدخول إلى جوال المستخدم.

بعد ذلك يتم كتابة رمز تأكيد الدخول.

القيام بإكمال كافة البيانات الشخصية في أبشر وهي تتمثل في الآتي ( نوع الهوية ، رقم الهُوِيَّة ، الجنسية ، المدينة المتواجد فيها ، إدخال الاسم الاول ، اسم الأب ، اسم الجد ، العائلة ، المستوى التعليمي ، الجنس ، تاريخ الميلاد ، رقم الجوال ، العنوان ، البريد الإلكتروني ، كلمة المرور ، مع تأكيد كلمة المرور مرة أخرى).

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يتم الضغط على أيقونة حفظ.

توثيق معلوماتك عبر منصة النفاذ الوطني الموحد

من الممكن أن يقوم المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين قاموا بالتسجيل في نفاذ الوطني بتوثيق المعلومات بكل سهولة ويسر عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد وذلك يتم بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهي تتمثل في الآتي:

يتم أولا الولوج إلى البوابة الخاصة بالنفاذ الوطني الموحد.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى النظام بواسطة بيانات نظام أبشر.

القيام بالنقر على رابط خدمة رمز توثيق بطاقات الإتصال.

على الشخص أن يقوم باختيار الدخول بواسطة رقم الهوية أو برسالة على الجوال وذلك للدخول خلالها.

عند اختيار الشخص لبطاقة الهوية سوف يطلب تحميل بطاقة الهوية الخاصة بالشخص.

تدوين الرقم السري الخاص ببطاقة الهوية.

بعد ذلك سوف يتم التأكد من السياسات بعد ذلك الدخول إلى النظام.

في حالة إختيار كلمة المرور سوف يتم تدوين إسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور بأبشر.

تدوين الرمز المرئي.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف يتم ظهور رمز التوثيق الخاص بالمستخدم.

بعدها يتم كتابة الرمز والضغط على أيقونة إنهاء.

وأخيراً يتم تسجيل الخروج من البوابة وذلك بعد أن يتم توثيق المعلومات.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على النفاذ الوطني تسجيل الدخول كما قمنا بالتعرف على توثيق معلوماتك عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.