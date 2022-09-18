نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحد الأدنى للقبول بالجامعات المتاحة بالدرجات عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالنسبة لنظامي الثلاث وخمس سنوات تعد من بين أكثر ما يهتم بالاطلاع عليه مختلف الطلبة والطالبات، حيث انطلق التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية الخميس السادس عشر من شهر سبتمبر عام 2022 م، حيث أن الطلاب من تلك المرحلة التعليمية لا يزالون في مرحلة التسجيل للرغبات، والتي ستكون مستمرة حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر عام 2022 م، وذلك حتى يتم التسجيل لمختلف الطلبة والطالبات من شتى محافظات الجمهورية للرغبات للالتحاق بالكليات المتاحة وفق الحد الأدنى من الدرجات لكل كلية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يتساءل الطلاب أثناء وبعد التسجيل عن المؤشرات التي تتعلق بالتنسيق ودرجاته، ودرجات المعاهد ونسبها المئوية، حيث أن تلك المعلومات تعد هامة وتوضح مدى قبول الطلاب بتلك الكليات والمعاهد وفق مجاميعهم، ومن خلال ما يلي نوضح الدرجات الخاصة بالكليات المتاح التقديم والالتحاق بها من قبل الطلبة من الدارسين بالدبلومات الفنية، وفيما يلي بيان بالكليات المتاحة ودرجاتها:

درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 المعلن عنها

معهد الهندسة العالي بمجموع 98 في المائة.

المعهد الصحي بالزقازيق بمجموع 97.91 في المائة.

معهد التكنولوجيا العالي بالمجموع 92.51 في المائة.

المعهد الهندسي للتكنولوجيا في جامعة الزقازيق بمجموع 92 في المائة.

كلية الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان بمجموع 91.97 في المئة.

معهد صحي في جامعة المنصورة بمجموع 96.43 في المائة.

المعهد العالي الهندسي التكنولوجي في جامعة العريش مجموعه بنسبة تصل ل 92.29 في المائة.

القائمة الخاصة بالكليات والمعاهد المعتمدة للدبلومات الفنية

توجد مجموعة من الكليات والمعاهد والتي تُعتمد بالنسبة للطلبة من الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني، ومن أبرز هذه الكليات والمعاهد ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي.

معهد التمريض في جامعة دمنهور.

معهد تمريض في جامعة طنطا.

معهد تمريض في جامعة أسيوط.

معهد السياحة والفندق في جامعة الإسكندرية.

معهد التمريض في شبين الكوم.

معهد التمريض في جامعة كفر الشيخ.

معهد التمريض في جامعة بنها.

معهد السياحة والفنادق في جامعة الفيوم.

كلية التربية النوعية في جمعة جنوب الوادي.

معهد التمريض في جامعة المنصورة.

معهد التمريض في جامعة قنا.