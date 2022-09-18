3 قتلى فى اصطدام طائرتين صغيرتين بالقرب من دنفر الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأعلن مكتب شرطة مقاطعة بولدر فى بيان العثور عثر على راكبى إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام الطائرة كما عثر على راكب الطائرة الثانية قتيلا بين الحطام فى مكان آخر.

وأشار المجلس الوطنى لسلامة النقل فى بيان نشر على تويتر إلى أنه يجرى تحقيقا فى حادث التصادم بين طائرة من طراز سيسنا 172 وطائرة من طراز سونكس إكسينوس بالقرب من لونغمونت بولاية كولورادو.

وتقع لونغمونت على بعد 48 كيلومترا شمال دنفر.