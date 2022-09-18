نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي تمويل شخصي للنساء المطلقات والأرامل يصل الي 300 الف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى دعم أبنائها والوقوف بجانبهم ومساندتهم قام بنك التنمية الاجتماعية السعودي بطرح نظام جديد للتمويل يسمح بالتمويل حتى ٣٠ألف ريال سعودي فقط للفئات الأشد احتياجا من الأرامل والمطلقات، ويجدر بالإشارة إلا تحمل بنك التنمية الاجتماعية كافة المصاريف الإدارية حتى لا يتم تكليف المرأة بأي أعباء إضافية.

تمويل كنف المطلقات السعوديات ١٤٤٤

أطلق بنك التسليف السعودي أو ما يسمى حالياً باسم بنك التنمية الاجتماعية مبادرة دعم المرأة المطلقة والوقوف بجانبها لمواجهة أعباء الحياة، حيث قامت بتوفير نظام جديد الاقتراض تحت مسمى نظام كنف ويقدم ذلك النظام إمكانية تسليف المرأة المطلقة حتى ٣٠٠٠٠ ألف ريال سعودي بدون فوائد وبدون رسوم إدارية وعدم وجود كفيل غارم، هذا بالإضافة إلى توفير عدد من القروض الأخرى التي تمتد قيمتها إلى ٦٠٠٠٠ ألف ريال سعودي و ١٢٠٠٠٠ ريال سعودي كحد أقصى مع توفير شروط ميسرة للسداد في كافة أنظمة للاقتراض.

شروط الحصول على قرض كنف المطلقات السعوديات لعام ١٤٤٤

هناك شروط محددة تم تحديدها من قِبل التنمية الاجتماعية مشروط أساسية للموافقة على إصدار قرض كنف المطلقات السعوديات، وتلك الشروط هي:

أن تكون المرأة حاصلة على الجنسية السعودية وتقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن ينحصر عمر المرأة بين سن ٢٥ عام و ٥٥ عام كحد أقصى.

التسجيل إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات الموجودة على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

ارفاق كافة المستندات المطلوبة.

يصل مبلغ القرض إلى ٣٠٠٠٠ ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض كنف للمرأة السعودية ربة المنزل لعام ١٤٤٤

لكي يتم موافقة بنك التنمية الاجتماعية على طلب الاقتراض من قِبل المرأة ربة المنزل يشترط توافر الشروط والأحكام التالية: