نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع 1444 وظائف جديدة لحملة الكفاءة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من قبل عن 3569 وظيفة. للرجال والنساء من حملة البكالريوس فأعلى لشغل العديد من الوظائف المختلفة.وذلك بالمنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بالمملكة.وقد أوضحت وزارة الدفاع من قبل عن كافة الشروط للتقدم للوظائف الخالية. وكيفية التقدم على الوظائف المتاحة بالمدن المختلفة بالمملكة. الشمالية، الوسطى، الشرقية، الغربية و الجنوبية. وقد أكدت وزارة الدفاع السعودي أن الشرط الأساسي للالتحاق بالوظائف المختلفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حيث الأفضلية للشباب السعودي من الجنسين للعمل على دعم الكفاءات السعودية المختلفة. واليوم أضافت وزارة الدفاع السعودي وظائف جديدة ومختلفة لحملة الكفاءة وحملة الثانوية أيضا.

وظائف وزارة الدفاع 1444 لحملة الكفاءة

أعلنت وزارة الدفاع من قبل عن توافر 3569 وظيفة لحمالة البكالريوس فأعلى من الرجال والنساء. واليوم أضافت وظائف جديدة لحملة الكفاءة بمسمى عامل وعاملة. بالإضافة إلى وظائف لحملة الثانوية ومن الوظائف المضافة حديث الآن التالي:

مراسل

سكرتير

أمين عهدة

مساعد إداري

منسق مستندات

موظف أمن

موظفة أمن

أخصائي عقود

مراقب تخطيط مواد

مسئول مشتريات

والعديد من الوظائف الجديدة المتاحة الآن للتقديم عليها عبر وزارة الدفاع السعودي.

جهات عمل وظائف وزارة الدفاع 2022 للرجال والنساء

تتوافر الوظائف الأساسية الـ 3569 وظيفة بالإضافة غلى الوظائف الجديدة المعلن عنها. لحملة الثانوية وحملة الكفاءة في جهات عمل محددة أعلنت عنها وزارة الدفاع وهي كالتالي:

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

مستشفى القوات المسلحة بالقصيم

مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران

مستشفى القوات المسلحة بالشمالية

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

مستشفى القوات المسلحة بجازان

مستشفى القوات المسلحة بشرورة

الإخلاء الطبي الجوي

مستشفى القوات المسلحة بوادى الدواسر

كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف

مستشفى القوات المسلحة بنجران

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444 الآن

بالنسبة للوظائف الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة الدفاع فيبدأ التقديم اليوم عبر المنصة الموحدة للتوظيف بالمملكة العربية السعودية. وهي متاحة الآن للتقديم عليها للرجال والنساء ، وينتهي التقديم الإلكتروني بشكل نهائي يوم الجمعة 30/9/2022 . ويمكنكم الآن تسجيل طلب التقديم بشكل بسيط عبر المنصة الموحدة للتوظيف.