الاختبارات النهائية 1444 الفصل الدراسي الأول وزارة التعليم السعودية تنشر المواعيد الجديدة

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عمر شويل - جدة نشرت وزارة التعليم السعودية المواعيد الجديدة مواعيد الاختبارات النهائية 1444 وذلك بعد انتشار العديد من الأقاويل عن تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول بمنصات التواصل الاجتماعي. ونفت الوزارة ذلك وقامت بنشر مواعيد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية 1444.

الاختبارات النهائية 1444

وزارة التعليم السعودية على استعداد دائم للإجابة على أي أسئلة تتعلق بالتعليم حيث حرصت قبل بدء العام الدراسي الجديد على نشر التقويم الدراسي 1444/1445، ووضحت عبر التقويم موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، كما وضحت بالتفصيل مواعيد الاجازات الرسمية ومن خلال جدول التقويم الدراسي تبين أن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول هو يوم 14 نوفمبر 2022.

موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول 1444

من الجدير بالذكر أن جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 بعد التعديل تم توضيح موعد اختبارات الفصول الدراسية الثلاث، وتضمن الجدول مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

تقام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. وتنتهي هذه الاختبارات في اليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. ويكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم العشرين من شهر شباط 2023. وتستمر هذه الاختبارات لمدة عشرة أيام. موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثالث في اليوم الثاني عشر من شهر يونيو 2023، وتنتهي هذه الاختبارات في اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو.

حيث يتم العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاث وتم تقسيمهم على 14 أسبوع دراسي يتخلله الاجازات المطولة والاجازات الرسمية. كما يمكنك التعرف على تسجيل الدخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز.

وتكون اجازة اليوم الوطني السعودي أول اجازة رسمية يحصل عليها الطلاب منذ بدء الدراسة الحضورية.

جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

كشفت وزارة التعليم السعودية عن موعد العودة الحضورية للعام الجديد 1444 لجميع مدن ومحافظات المملكة، وتم تحديد موعد استئناف التعلم يوم الأحد الموافق 1/2/ 1444. ووضحت توقيت العودة المدارس يوم 28/8/2022. كذلك ذكرت أن العام الدراسي الجديد يتكون من 39 أسبوعًا أكاديميًا.

وسيتكون كل فصل من الفصول الثلاثة من ثلاثة عشر أسبوعًا أكاديميًا. ومع ذلك، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. أصدرت الوزارة تقويمًا مدرسيًا جديدًا وكشفت عن تاريخ بدء الدراسة الفعلية للعام 1444/1445.