نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية عبر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شريحة كبيرة من مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها بحاجة إلى الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية، فقد تم إتاحة الاستعلام من خلال منصة أبشر الإلكترونية بهدف تيسير الأمر على أصحاب الحسابات المفعلة على المنصة، حيث يتم توفير كافة المعلومات عن الرصيد المتبقي في كلاً من الجوازات أو المركبات بواسطة رقم الإقامة أيضاً وذلك للمقيمين، إلى جانب كافة المعلومات حول المعاملات الحكومية السابقة ورصيد المدفوعات المتبقي والمجموع الإجمالي للمصروف، وذلك عبر تطبيق عدد من الخطوات البسيطة التي نوضحها خلال مقالنا اليوم.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية دائماً ما تسعى إلى توفير كافة السبل المتاحة أمامها لتقديم خدماتها للمواطنين بطريقة سريعة وسهلة، وبذلك لا بديل عن شبكة الإنترنت في سبيل تحقيق ذلك حيث تم التخلي خلال الفترة الأخيرة عن استخدام الأوراق لإنجاز المعاملات وتم الاتجاه إلى التحول الرقمي بهدف تحقيق أهداف ورؤى المملكة بحلول 2030، وفي إطار ذلك أتاحت خدمات الاستعلام من خلال شبكة الإنترنت بحيث يلجأ إليها المواطن أو المقيم للحصول على الخدمات المرغوبة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات

عبر تطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح يتم الحصول على معلومات كافية ووافية عن رصيد المدفوعات الخاص بالخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الرصيد المتبقي الخاص بالحساب الشخصي، حيث يتم الاستعلام من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

في البداية يتم الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول بها.

إدخال كلاً من اسم المستخدم أو الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

إدخال كلمة المرور بشكل صحيح داخل الحق الخاص بها.

الدخول إلى خدماتي والنقر على تبويب الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات الوطنية.

للحصول على المعلومات لابد من تدوين كلاً من رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي داخل الحقول الخاصة بها.

اذهب على عرض.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة

عبر بوابة أبشر الإلكترونية يمكن الاستعلام باستخدام رقم الإقامة عبر تطبيق الخطوات التالية: