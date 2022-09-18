نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل تمويل يبدأ من 20,000 ريال وبدون تحويل الراتب اونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أى كانت احتياجات العميل يتمكن الآن من الحصول على تمويل شخصي دون الحاجة إلى كفيل وأيضاً يبدأ مبلغ التمويل من 20 ألف ريال سعودي وربما يصل إلى 200,000 ريال سعودي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل وبمناسبة اليوم الوطني 92 السعودي قد أتاحت شركة أصول الحديثة للتمويل الحصول على التمويل بهامش ربح يبلغ قيمة 9.92% كما أن التمويل الشخصي كذلك متوفر دون الحاجة إلى ضامن أو تحويل الراتب الشهري.

بدون كفيل تمويل يبدأ من 20,000 ريال عبر شركة أصول الحديثة للتمويل

من أجل مساعدة العملاء في تحقيق جميع تطلعاتهم وأيضاً توفير احتياجاتهم وفرت شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعودية تمويل شخصي يستطيع التقديم عليه من خلال الإنترنت وأيضاً سداد قيمة هذا التمويل على أقساط شهرية ميسرة لذلك سوف نعرض لكم الآن أهم مميزات التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل متوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية.

كما يتميز القرض الشخصي من أصول الحديثة للتمويل بأنه لا يحتاج إلى كفيل للعاملين بالقطاع الحكومي.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه بهامش ربح تنافسي.

التمويل الشخصي أيضاً من شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه بدون ضرائب.

كما يتميز تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه متاح طلب التمويل اونلاين.

يتميز أيضاً تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

شروط التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل

التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل يبدأ من 20 ألف ريال سعودي كحد أدنى وربما يصل إلى 200,000 ريال كحد أقصى كما يستطيع المتقدم بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع العسكري طلب التمويل دون الحاجة إلى كفيل ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة أصول الحديثة للتمويل عند طلب التمويل وهي