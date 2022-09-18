نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر 1444 وكيفية الاستعلام برقم الهوية عن الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر 1444 في المملكة السعودية حيث تم الإعلان عن موعد صرف الدعم لكافه المواطنين المستحقين والمستفيدين لهذا الدعم ولكن وفق لشروط وضوابط قامت بتحديدها وزارة الإسكان بهدف استحقاق الدعم من أجل توفير المسكن المناسب لكل مواطن على أراضي المملكة حيث تبذل الجهود المعنية في المملكة قصار جهدها من أجل توفير الحياة المستقرة الأمنة لجميع مواطني المملكة لذلك سوف نتابع سويا من خلال هذه الفقرات القادمة موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر في حسابات المستفيدين وطريقه الاستعلام برقم الهوىة ابقوا معنا.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر

يردد الكثير من مواطني المملكة هذا السؤال وهو عن موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر وقد سبق وأعلنت عنه المسؤول الأول وزارة الإسكان بان الموعد المحدد هو يوم 24 من الشهر الميلادي ويتم نزول الدعم بشكل شهري و من المرجح أن يتأخر أو يتقدم يوم نزول الدعم في حاله اذا تصادف مع احد الاجازات الرسمية في المملكة وحينها يكون موعد صرف الدعم السكنى إما يوم 23 أو يوم 25 ولاكن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر هو يوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر لعام 2022 ميلاديا.

الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

من خلال الخطوات التالية يمكن الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية.

يجب تسجيل الدخول عبر منصة سكني الالكترونية.

عليك تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية للمتقدم.

قم بالضغط على خانة انا لست روبوت.

انقر على أيقونة الخدمات الالكترونية.

من خلال الاختيارات الظاهرة أمامك عليك تحديد الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر خدمة التحقق.

ادخل كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

في النهاية الضغط على أيقونة استعلام.

رقم الدعم السكني الموحد المجاني

وفرت وزارة الإسكان في المملكة السعودية رقم مجاني موحد لكافة الأفراد متاح رقم الدعم السكني للتواصل معهم عبر المركز المخصص للتواصل الذي وفرت الوزارة لكافه المواطنين لاستقبال المكالمات والاستفسارات والشكاوى والمقترحات من قبل المواطنين الذين سبق لهم التسجيل في الدعم فيمكن التواصل مع رقم الدعم السكني وهو 199099 كل يوم مواعيد العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 2:00 مساء كما يتوافر رقم اخر لخدمة العملاء والذي يمكن من خلاله الاتصال بهم وهو966114569999.