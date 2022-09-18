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عمر شويل - جدة أرقام مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والت يفتح باب التسجيل الإلكتروني لطلبات المساعدة المالية والعلاجية والسكنية والتعليمية فيها، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الذي تقوم هيئة بن راشد للأعمال الإنسانية بتوفيره لكل من المواطنين في دولة الإمارات والمقيمين من غير الجنسية الإماراتية، كما تقوم المؤسسة باستقبال الطلبات من خارد الدولة من جميع دول العالم.

الشيخ محمد بن راشد أطلق الهيئة الإنسانية

قام الشيخ محمد بن راشد حاكم أبو ظبي بإطلاق المؤسسة الإنسانية لمساعدة المحتاجين وتأتي كامتداد لكافة الهيئات الإنسانية ولمؤسسات الخيرية في داخل دولة الإمارات، وتقوم بتوفير راس مال بالمليارات في كل عام لتقديم المساعدات الإنسانية والعاجلة في جميع نحاء العالم، وتأتي امتداد لأعمال الشيخ زايد رحمه الله الإنسانية ومن وصاياه.

[أرقام مؤسسة محمد بن راشد] هيئة Mbrch نموذج رسالة طلب مساعدة UAE

وتقوم المؤسسة سنويا بالإعلان عن مجمل الأعمال الإنسانية التي قامت بتقديمها في بيان رسمي لبيان أعمال وخدمات المؤسسة التي تدور في كافة القارات والعواصم العالمية والتي تقدم الدعم وتهدف للنهوض بحياة المتضررين بتوفير الخدمات الأساسية لهم وتوفير المشروعات التي تساهم في الاستقلال المالي والنهوض بالمستوى المادي لهم.

أعمال مؤسسة محمد بن راشد الخيرية 2022

قامت المؤسسة الإنسانية بعمل العديد من المساعدات الإنسانية:

تم توفير العديد من مساعدات الفيضانات في باكستان والسودان.

قامت بتوفير مشروعات توصيل المياه للقرى الفقيرة.

تم بناء مساكن لمحدودي الدخل والفقراء في أفريقيا والعديد من الدول حول العالم.

قامت بتوفير رحلات حج وعمرة مجانية لغير القدرين.

تم توفير المنح الدراسية للطلاب الفقراء.

كما قامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية على نفقتها الخاصة.

كيف اطلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد؟

يكون طلب المساعدة عبر:

التقديم بطلب عبر رابط المؤسسة الرسمي في المواعيد المقررة للتقديم أسبوعيا.

التواصل عبر أرقام الشيخ محمد بن راشد الخاصة بالمؤسسة ، كما يتم معروض الطلب في منصة التواصل المقررة.

موعد فتح باب تسجيل مساعدات هيئة بن راشد

تعلن المؤسسة الخيرية لحاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن راشد الإنسانية أسبوعيا عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات المساعدة ابتداء من الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، أو حتى استكمال الأعداد المطلوبة للتسجيل، على أن يتم مراجعة كافة الطلبات والتأكد من بيانات لمتقدم والتأكد من الوثائق المقدمة ويتم بعدها بالتواصل معه لتحديد ألية المساعدة.

كيف استطيع الحصول على مساعدة مالية؟

يجب التواصل في أوقات التقديم المعلنة.

يتم إرفاق إثبات الدخل داخل نموذج الطلب.

يقوم بتقديم معلومات حقيقية حول الاسرة.

يتم تقديم إثبات الدخل للتأكد من الاستحقاق.

يقوم بتسجيل جميع أعمار أفراد الاسرة ومصادر دخل البالغين منهم.

يتم إرفاق بيان موثق بمصدر الدخل.

لا يتم الالتفات إلى الطلب الناقص أو ليس فيه إثباتات الاحتياج والدخل الحقيقي للمتقدم.

مؤسسات خيرية بالإمارات

ديوان ولي العهد لتقديم المساعدات.

مساعدات ديوان أبو ظبي.

مؤسسة حمدان بن راشد الخيرية.

جمعية الإحسان الخيرية.

ديوان الشارقة للمساعدات الخاص بإمارة الشارقة.

نموذج طلب مساعدة مقدمة للمؤسسة

كيفية التواصل عبر موقع وأرقام مؤسسة محمد بن راشد

يتم التواصل عبر رابط المؤسسة الخيرية للشيخ بن راشد. يقوم المتقدم بالتسجيل ابتداء من يوم الاثنين. يتاح التراسل عبر [email protected] رقم المسجات، وهو: 800763. يجب أن يتم تسجيل اسم المرسل وبياناته الشخصية كاملة. يتم إرسال صورة له من الهوية الوطنية الخاصة، على أن تكون الهوية حديثة. يتم تسجيل رمز التحقق. يقوم بإرسال الطلب.

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