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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن حوالة البنك الاهلي المصري، تعتبر الحوالات البنكية من أهم الأشياء بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص في عالم الأموال، فنجد أن البنك الأهلي المصري أحد أهم البنوك التي تقدم العديد من الخدمات التي لا حصر لها، وبالنظر للحوالات البنكية، فإننا نراها البديل الوحيد لمن ليس لهم أي حسابات بنكية على الإطلاق، ومن خلال الحوالات البنكية يمكنهم إرسال واستقبال الأموال بكل سهولة ويسر، فهيا بنا نتعرف على كيفية الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن حوالة البنك الاهلي المصري

حتى يمكننا أن نقوم بعملية الاستعلام عن الحوالات البنكية، سوف يكون أمامنا أكثر من طريق جميعهم يؤدون نفس الغرض، ونحن سوف نخبركم بأهم تلك الطرق التي سوف تساعدكم في تلك المهمة.

الطريقة الأولى

تعتبر تلك الطريقة هي الطريقة المعتادة التقليدية، حيث هنا نجد أن المرسل إليه يقوم باستلام رقم الحوالة من راسل الحوالة.

بعد أن قام المرسل إليه بالحصول على رقم الحوالة، يقوم فورا بالتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي، ويقوم بتسليم رقم الحوالة للموظف المختص بالحوالات.

هنا نجد ذلك الموظف يقوم بالبحث عن الحوالة من خلال كتابة رقمها، وعند التأكد من أن الحوالة قد وصلت فعلا، فيمكن عندها سحب الحوالة في نفس ذات الوقت.

وإذا لم تكن رسالة وصول الحوالة لم تأتي بعد، فيكون على المرسل إليه أن ينتظر ويقوم بالاستعلام عن حوالته مرة أخرى.

الطريقة الثانية

تعتبر هذه الطريقة طريقة جديدة وحديثة بعض الشيء بدلا من الطريقة التقليدية. حيث أن هذه الطريقة تعتمد على بطاقة بنكية لمن ليس لهم أي حسابات بنكية على الإطلاق.

يقوم المستعلم بالذهاب إلى الاستفسار عن التحويلات الإلكترونية الواردة من الخارج.

ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوبة ويذهب إلى أيقونة استعلام.

يستطيع أي مواطن استخراج البطاقة بشكل سريع جدًا، ويستخدمها في هذا

الأمر بشكل بسيط، حيث أن الحوالة عندما تصل إلى البنك، فإن البنك بعدها

بعدة دقائق يقوم بوضعها في حساب هذه البطاقة.

الأمر بشكل بسيط، حيث أن الحوالة عندما تصل إلى البنك، فإن البنك بعدها بعدة دقائق يقوم بوضعها في حساب هذه البطاقة. وبعد أن تصل الحوالة إلى البنك، يقوم البنك على الفور بإرسال رسالة نصية

للمرسل إليه، يخبره فيها أن حوالته قد وصلت البنك، فيتمكن من الذهاب لأي مصرف وسحب الأموال.

في ختام هذا المقال، عرضنا لكم معرفة طريقة الاستعلام عن حوالة البنك الأهلي المصري.