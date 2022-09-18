نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وولفرهامبتون ضد مان سيتي في الأسبوع الثامن من الدوري الانجليزي وثلاثية نظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وولفرهامبتون ضد مان سيتي من أقوى المباريات ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي، بسبب الحداد على الملكة إليزابيث الثانية، والجدير بالذكر هنا أن فريق مانشيستر سيتي قد حقق فوز كبير على نظيرة وولفرهامبتون والذي كان يستضيفه على أرضه حيث أقيمت المباراة على ملعب استاد مولينيو، والذي تصدر فيه فريق مانشيستر سيتي بثلاثية نظيفة أصبح بها يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، برصيد 17 نقطة، حصدها من 7 مواجهات، ومن خلال هذا المقال نوافيكم بملخص الثلاثية وأهم الأخبار التي تدور حول هذه المباراة.

ملخص ثلاثية وولفرهامبتون ضد مان سيتي

وفي هذه المباراة قد حقق فريق سيتي فوز رائع وسابق النظير حيث سجل اللاعب جاك غراليش الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة، ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ الدوري الحالي، ثم في الدقيقة 16 تم تسجيل الهدف الثاني بواسطة هداف الفريق المتألق إيرلنج هالاند، والذي أصبح السبب في دخوله التاريخ، حيث أنه أصبح بهذا الهدف أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفا على الأقل في أول أربع مباريات له خارج ملعبه في البريمييرليج، وفي الدقيقة 69 من عمر المباراة قام اللاعب فيل فودين بتعزيز النتيجة بالهدف الثالث ليتم إنهاء اللقاء بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شئ لصالح فريق مانشيستر سيتي .

إيرلينج هالاند يصبح أسطورة الدوري الممتاز

إيرلينج هالاند يصبح أسطورة الدوري الممتاز في المبارة الأخيرة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، حيث أنه أستطاع ان يتألق بسرعة هائلة في الملاعب الانجليزية بإحراز 13 هدفاً خلال 9 مبارايات خاضها مع مان سيتي بعد انضمامه لفريق مانشيستر سيتي في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

والجدير بالذكر أن تألق هالاند السابق النظير بعد ما حققه من نجاحات خلال الدوري الحالي والذي سرق به الأضواء، وخصوصاً بعد حصده أول لقب فردي بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

وهذا ما جعل البعض يدخله في مقارنة مع اللاعب المصري محمد صلاح والذي يلقبه جماهير ليفربول بـ “ملك البريميرليج”، نظراً لما حققه من نجاحات لفترات متتالية مع فريقة وخصوصاً بع تتويجه بجائزة هداف المسابقة 3 مرات آخر 5 سنوات.

وهنا نجد أن هناك سؤال يطرح نفسه هل تألق هالاند في الدوري الحالي يسرق الأضواء من الملك محمد صلاح؟

خصوصاً بعدما أحرز صلاح أربع أهداف فقط خلال التسع مباريات التي شارك بها مع ليفربول خلال الموسم الحالي وصنع ثلاثة أهداف.