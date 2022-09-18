نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط برنامج سكني للمطلقات 1444 وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شروط وخطوات سكني للمطلقات 1444 من أهم الأمور التي تبحث عنها معظم النساء في المملكة العربية السعودية، خاصة الذين يعيشون حياة صعبة و لا يملكون أي شيء، أدى هذا الأمر إلى اهتمام وزارة الإسكان بتوفير مسكن مناسب ونظيف للمطلقات، وطبقت لهم برنامج ليساعدهم على التقديم للحصول على هذا السكن وإزالة الأعباء عنهم، لذلك سنقدم لكم اليوم شروط سكني للمطلقات 1444 وخطوات التسجيل.

شروط سكني للمطلقات 1444

قامت وزارة الإسكان بوضع مجموعة من الشروط حتى تتأكد من أن المرأة التي تقدم عليها تستحق هذا المسكن، وسنقدم لكم تلك الشروط كالتالي:

التقديم متاح فقط للنساء المطلقات الذين يحملون الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل عمر السيدة التي تقدم عن خمسة وعشرين عام.

لابد ألا يكون هناك أي شخص معيل للأسرة غير المرأة.

يشترط أن يكون مر عامان كاملان على مدة الطلاق حتى يتم التقديم.

لا يتم التقديم إذا كانت السيدة المطلقة لا تقيم داخل المملكة العربية السعودية لمدة عام قبل التقديم على الأقل.

لا يتم قبول التقديم إذا كانت السيدة لديها أي أملاك سواء منزل أو غيره من الممتلكات.

يجب وجود دخل ثابت للمرأة التي تريد التقديم.

خطوات تسجيل سكني للمطلقات

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة يجب على السيدة التي تقدم الطلب إتباعها، وسنقدم لكم الآن تلك الخطوات:

يجب أولاالدخول والبحث عن منصة سكني.

ثم الضغط على تسجيل جديد.

يجب تسجيل هوية السيدة مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ ميلادها، ثم كتابة الرمز الموجود أعلى الصفحة.

يجب القيام بالضغط على زر التالي حتى يتم تسجيل البيانات التي تمت كتابتها، والخاصة بالمرأة المتقدمة بالطلب لتفعيل الحساب.

يجب قراءة الإقرارات التي سوف تظهر على المنصة بشكل جيد، ثم اضغطي على موافق حتى يظهر الاستحقاق من عدمه.

عند ظهور حالة الاستحقاق يمكن التقديم على الطلب بكل سهولة.

دعم غير مسترد ل سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع الجهات التمويلية عن تقديم باقات دعم سكني لتساعد المواطنين على أخذ دعم غير مسترد، وقد يصل هذا الدعم إلى عشرة آلاف ريال سعودي، ويمكن أخذه كاش، أو يتم تقديم طلب للحصول على وحدة تحت الإنشاء أو جاهزة.