وزارة التعليم السعودية تعلن موعد الاختبارات النهائية 1444 الفصل الدراسي الأول ١٤٤٤

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول ١٤٤٤، لذلك سوف نوضح كافة المعلومات المتعلقة بالعام الدراسي ١٤٤٤، والتي من ضمنها موعد الاختبارات النهائية للفصول الدراسية الثلاثة. كما يمكنك التعرف على تسجيل الدخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز.

وقد تم بدء العام الدراسي خلال اليوم الأول من شهر صفر ١٤٤٤ الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي، ويواصل الطلاب خلال وقتنا الحالي دراسة المواد الدراسية المقررة للفصل الدراسي الأول، ويتساءل الكثير منهم عن موعد الاختبارات النهائية لهذا الفصل. كما يهمك معرفة حل مشكلة انت غير مسجل بالاختبارات.

موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول ١٤٤٤

يتم تقسيم العام الدراسي الحالي إلى ثلاث فصول دراسية، ويتضمن كل فصل دراسي على أربع عشر أسبوعا دراسيا، وقد أوضحت الوزارة موعد الاختبارات النهائية لهذه الفصول وذلك حسب التقويم الدراسي 1444 لتكن كالتالي:

موعد الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول خلال اليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر ٢٠٢٢، ويتم الانتهاء من هذه الاختبارات خلال اليوم الرابع والعشرين من نوفمبر ٢٠٢٢. موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني خلال اليوم العشرين من شهر فبراير ٢٠٢٣، ويتم الانتهاء من هذه الاختبارات خلال اليوم الثاني من شهر مارس ٢٠٢٣، حيث تستمر هذه الاختبارات لمدة عشر أيام. أما عن موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث، فسوف تكون خلال اليوم الثاني عشر من شهر يونيو ٢٠٢٣ ويتم الانتهاء منها خلال اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو.

وزارة التعليم السعودية

وضحت وزارة التعليم السعودية حقيقة اضافة ترم رابع لجميع المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية. وذكرت انه لن يتم اضافة ترم رابع هذا العام. وقد انتشرت بعض الأقاويل حول تأجيل الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الجاري. ويرغب جميع الطلاب وأولياء الأمور في معرفة حقيقة هذا الأمر. وقد صرحت الوزارة بجميع التصريحات المتعلقة بشأن هذه الأقاويل حتى لا يتم إثارة الجدل بين الطلاب. يمكنك التعرف على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي.

ونفت الوزارة جميع الأقاويل التي تتردد على ألسنة بعض الأفراد بشأن تأجيل الاختبارات. مشيرة بأن موعد الاختبارات كما هو وسيتم خلال الموعد المحدد وحذرت الوزارة. أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع أي فرد يحاول إثارة الجدل. اعرف خطوات دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية “الاختبارات المركزية”.

وأكدت وزارة التعليم السعودية أنه في حالة وجود أي من التغيرات في التقويم الدراسي. سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المواقع الرسمية الخاصة بها. وألزمت الطلاب أن يكونوا حريصين على معرفة المعلومات من خلال هذه موقع ثقفني.