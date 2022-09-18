نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى تخفيضات اليوم الوطني 92 من شركة المطلق للأثاث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اليوم الوطني 92 من شركة شركة المطلق للأثاث، من أقوى شركات الأثاث في المملكة تقدم العروض السنوية بمناسبة الذكرى الاثنين والتسعين على توحيد المملكة، على يد الملك المؤسس عبد العزيز أل سعود وتغير الاسم لمملكة العربية السعودية، وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على عروض اليوم الوطني من شركة المطلق للأثاث.

أقوى تخفيضات اليوم الوطني 92 من شركة المطلق للأثاث

شركة المطلق شركة مفروشات شهيرة في المملكة، تأسست عام 1954م، وهي رائدة في الأثاث المستورد وعقود التأثيث، وتقدم شتى الماركات العالمية بالسوق السعودي، كما أنها تقدم العديد من الهدايا والعروض ومع حلول اليوم الوطني السعودي تهدي الشركة للعملاء أفخم العروض تبدأ من خصومات اليوم الوطني 35% حتى 92% على المنتجات المختلفة على النحو الآتي:

عروض شركة المطلق للأثاث

طقم كنب صوفا ثلاثية وصوفتين ثنائية 7,950 ريال بدلًا من 11,550 ريال.

غرفة نوم سرير وكومدينات وتسريحة ومراية تسريحة حصريا 6,680 ريال بدلًا من 9,550 ريال.

كنب زاوية 4,500 ريال بدلًا من 7,550 ريال.

سفرة 8 كراسي حصريا 3,930 ريال بدلًا من 6,550 ريال.

غرفة نوم سرير ودولاب وكومدينات وتسريحة ومراية تسريحة وكرسي تسريحة وشفنيرة حصريا 9,950 ريال بدلًا من 14,550 ريال.

غرفة نوم سرير ودولاب وكومدينات وتسريحة ومراية تسريحة وكرسي تسريحة وشفنيرة 10,950 ريال.

سفرة 6 كراسي حصريا 3,550 ريال بدلًا من 5,550 ريال.

طقم كنب صوفا ثلاثية وصوفتين ثنائية بسعر 11,580 ريال بدلًا من السعر 16,550 ريال.

غرفة سرير ودولاب وكومدينات وتسريحة ومراية تسريحة وشفنيرة حصريا 4,365 ريال.

سفرة 10كراسي شامل البوفيه حصريا 6,450 ريال فقط بدلًا من 12,950 ريال.

صوفا رباعية وصوفا ثلاثية وكرسيين وطاولة وسط وطاولتين جانبية حصريا 5,685 ريال بدلًا من 18,950 ريال.

طقم كنب صوفا ثلاثية وصوفا ثنائية وكرسيين حصريا 9,760 ريال بدلًا من 13,950 ريال.

طقم كنب صوفتين ثلاثية جلد بسعر حصريا 2,950 ريال بدلًا من 9,950 ريال.

طقم كنب صوفتين ثلاثية وكرسيين وطاولة وسط وطاولتين جانبية حصريا 9,990 ريال فقط بدلًا من 23,950 ريال.