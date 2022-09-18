نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة في السعودية سيارات استعمال موديلات حديثة هيونداي وتويوتا كاش وبالتقسيط وبدون مقدم استلام فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمن يحبون الأناقة والفخامة في قيادة السيارات متوفر للبيع الفوري في أسواق السيارات المستعملة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما يوجد سيارات هيونداي ذات الشكل الأنيق والإنسيابية في التصميم ودقة الكماليات ووسائل الرفاهية داخلها وكل ذلك بأسعار تنافسية. سيارات استعمال خفيف بمميزات رهيبة بالسعودية للبيع سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2012. مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 15000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سوناتا سجل 277000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك.

سوناتا أوتوماتيك. اللون الخارجي في السيارة هيونداي سوناتا أحمر.

تم تزويد السيارة هيونداي سوناتا بوسائل أمان بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وصدمة إمتصاص الغاز ومساند للرأس أوتوماتيك والتحكم الديناميكي للثبات ومساعد الإصطفاف المزدوج.

سوناتا بوسائل أمان بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وصدمة إمتصاص الغاز ومساند للرأس أوتوماتيك والتحكم الديناميكي للثبات ومساعد الإصطفاف المزدوج. السيارة هيونداي سوناتا بها مقاعد جلد ومجاذيف لتغيير السرعة بدون إستخدام الكلتش ومقود كهربائي وتعديل إمالة المقود ومقود جلد.

سوناتا بها مقاعد جلد ومجاذيف لتغيير السرعة بدون إستخدام الكلتش ومقود كهربائي وتعديل إمالة المقود ومقود جلد. بالإضافة إلى وجود سقف زجاج بانورامي وضبط المقعد أوتوماتيك وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظرا للوقود.

السيارة هيونداي سوناتا متوفر بها مصابيح امامية أوتوماتيك ومرايا الباب إلكترونية مصابيح أمامية هالوجين وفتح وإقفال حساسات المري القابلة للطي إلكترونيا.

النوافذ الأمامية والخلفية كهربائية وعجلات خلائطية وشبك أمامي مطلي بالكروم ومصابيح للضباب أمامية المصابيح الخلفية ليد ومصابيح أمامية زينون. مميزات السياراة هيونداى توسان: مزايا الرفاهية في السيارة هيونداي سوناتا تحتوي على تحكم الصوت على عجلة القيادة ومدخل AUX ومشغل أقراص ليزرية وميزة الدخول من غير مفتاح ومكيف يدوي وجهاز الملاحة وزر بدء التشغيل.

مع وجود ماسحات إستشعار المطر وبلوتوث والتحكم بالسىعة ودعم قطني عادي وراديو كاسيت ومدخل يو إس بي.

السيارة بها عدد أربعة سلندر ومزودة بستة سرعات ومثبت سرعة وجنوط بمقاس 18 سم.

يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة بالإتصال على الرقم 00966598103776. للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2010: مستعملة للبيع في مدينة الرياض. سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة كاش 11000 ريال سعودي.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بالتقسيط 13000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاول مرة في السعودية سيارات استعمال موديلات حديثة هيونداي وتويوتا كاش وبالتقسيط وبدون مقدم استلام فوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.